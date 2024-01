Biotech agricole : Le Nigeria passe à l’utilisation commerciale du maïs transgénique TELA

publicite

Le gouvernement fédéral du Nigeria a approuvé le jeudi 11 janvier 2024 la mise sur le marché de variétés de maïs transgéniques résistantes aux insectes et tolérantes à la sécheresse, connues sous le nom de maïs TELA.

L’approbation a été accordée par le National Committee on Naming, Registration and Release of Crop Varieties, Livestock breeds/Fisheries (NCNRRCVLF) dirigé par le Prof. Olusoji Olufajo lors de la 33ème réunion dudit comité à Ibadan.

Les quatre variétés approuvées par le CNRV sont SAMMAZ 72T, SAMMAZ 73T, SAMMAZ 74T et SAMMAZ 75T. Ces nouvelles variétés de maïs sont tolérantes à la sécheresse et sont résistantes au foreur de tige et à la chenille légionnaire d’automne.

Ce qui permet d’obtenir des rendements supérieurs à 10 tonnes par hectare dans le cadre de bonnes pratiques agronomiques alors que la moyenne nationale pour des hybrides similaires est de 6 tonnes par hectare. Ces variétés conviennent à la forêt tropicale et aux savanes guinéennes et soudanaises.

Le foreur des tiges réduit la production de maïs dans plusieurs pays d’Afrique, tandis que la chenille légionnaire d’automne peut détruire jusqu’à 20 millions de tonnes de maïs en Afrique chaque année, assez pour nourrir 100 millions de personnes.

La vulgarisation et l’enregistrement des quatre variétés ont suivi l’autorisation de dissémination environnementale accordée en octobre 2021 par l’Agence nationale de gestion de la biosécurité.

Le développement des variétés améliorées a été mené par l’Institut de recherche agricole (IAR) de Samaru, l’Université Ahmadu Bello de Zaria, dans le cadre du partenariat public-privé TELA Maize, coordonné par la Fondation Africaine pour les Technologies Agricoles (AATF).

« Ces variétés ont fait l’objet de recherches approfondies et ont été développées à l’aide des outils de la biotechnologie au cours de plusieurs années d’essais et de revalidation continus », a rassuré le professeur Ado Yusuf, directeur exécutif de l’IAR, qui dit être fier de ses scientifiques qui relèvent les défis de la productivité du maïs au Nigéria et au-delà.

Le directeur exécutif de AATF, Dr Canisius Kanangire, a déclaré que « la mise sur le marché du maïs TELA au Nigeria contribuera à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, conformément au programme de transformation agricole du gouvernement fédéral ».

Il a notamment réaffirmé l’engagement inébranlable de AATF à relever les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs à travers le continent. Le projet TELA Maize est actuellement mis en œuvre dans 5 pays : l’Éthiopie, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria et l’Afrique du Sud.

