Le Directeur national de la BCEAO au Burkina Faso fait le bilan de 2023 au président de l’ALT et recueille ses suggestions

Le président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, a reçu en audience, le vendredi 12 janvier 2024, à Ouagadougou, le Directeur national pour le Burkina Faso de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Armand Badiel. Il s’est agi pour l’hôte de faire le bilan des activités de 2023 et de faire part des perspectives de son institution. En retour, le président de l’ALT a formulé des suggestions.

A sa sortie d’audience, le Directeur national pour le Burkina Faso de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), a déclaré être venu présenter ses vœux de nouvel an au président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma. « L’objet de notre visite était une visite pour présenter nos vœux. Vœux de bonne et heureuse année au président, et surtout prier pour que la paix, la stabilité, et la sécurité reviennent dans notre pays », a déclaré Armand Badiel.

L’autre raison de sa visite a été de rendre compte au président de l’ALT des actions qu’ils ont entreprises au cours de l’année 2023. « Nous avons rendu compte au président des actions que nous avons entreprises en 2023, et qui ont consisté à une augmentation par touche successive des taux d’intérêts dans l’objectif essentiel de la maitrise de l’inflation », a-t-il aussi informé.

S’il perçoit l’inflation comme le cancer pour le pouvoir d’achat des populations, il dit avoir rendu compte au président Bougouma de ce que son équipe et lui sont parvenus à faire baisser le taux. « Nous sommes passés de 7,4% en 2022 à 3,4% en 2023, et nos projections pour 2024 nous situeraient autour de 2,5% », a-t-il confié.

En retour, à en croire son propos, le président de l’ALT a apprécié les actions de son institution et n’a pas manqué de suggérer des orientations. « Les orientations, que nous avons bien accueillies, est la nécessité pour la banque centrale, en tant qu’institution publique, de mieux communiquer », a-t-il fait savoir, promettant de s’y atteler.

En termes de perspectives, Armand Badiel a laissé entendre que pour les années à venir, « la banque centrale va travailler à pouvoir mettre à la disposition des Hommes de médias les informations appropriées et des concertations régulières » de sorte qu’à leur tour, les médias puissent les partager avec le reste de la population.

Des projets en faveur du Burkina Faso, le Directeur national pour le Burkina Faso de la BCEAO rassure. « Nous avons de grands projets. D’abord, nous avions parlé du projet de Bobo, puisque nous avons achevé l’agence principale de Bobo, une nouvelle infrastructure de près de 7 milliards qui est achevée. Nous attendons juste la réception pour pouvoir assurer le déménagement.

Nous travaillons à l’extension du réseau. L’extension du réseau avec probablement le démarrage des travaux de l’agence auxiliaire de Ouahigouya. Voilà déjà un projet qui nous occupe et sur les autres plans, nous travaillons à consolider la résilience du secteur bancaire et financier avec les nouvelles lois que nous venons de faire adopter par le Conseil des ministres et qui devront faire l’objet d’une insertion dans l’ordre juridique interne de notre pays », a indiqué M. Badiel.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

