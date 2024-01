Burkina Faso : Un arbre de Noël au profit des enfants des FDS et VDP

publicite

La direction de l’action sociale des armées a organisé un arbre de Noël au profit des enfants des éléments des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) tombés sur le champ d’honneur, ce samedi 13 janvier 2024 à Ouagadougou. Cette journée a été une occasion pour ces tout-petits de s’amuser et repartir avec des présents.

« Nous sommes contents de voir que nos enfants sont réunis même si c’est après Noël pour communier ensemble avec le Père Noël », s’est réjoui d’emblée le Colonel-Major Sié Remi Kambou, directeur de l’action sociale et des blessés en opération.

A travers cette journée, l’objectif principal est de redonner le sourire à ces enfants des FDS qui ont donné leur poitrine pour que la paix puisse retrouver son trône au Burkina Faso.

Mais pas que. Cette journée est également une occasion pour montrer à ces désormais orphelins qu’ils ne sont pas seuls et ont le soutien des autres, d’où la présence d’autres enfants qui ne sont pas orphelins.

« Merci à ceux qui ont leurs pères et leurs mères d’accepter accompagner les autres qui n’ont pas leurs pères mais qui ont besoin d’être accompagnés par des pères bis », a lancé le Colonel Major Sié Remi Kambou.

Pour les bénéficiaires, en l’occurrence les enfants des FDS, c’est une joie pour eux de voir des personnes de bonnes volontés penser à eux. Ils lancent alors des mots de remerciements envers ces personnes.

« Noël, c’est la fête des enfants, à cette occasion le père Noël descend du ciel pour partager des cadeaux aux enfants. Mais nous savons qu’en réalité ce sont nos parents qui achètent les cadeaux pour leurs enfants à Noël.

Mais les enfants qui n’ont plus leurs parents ou ceux dont les parents sont pauvres ne reçoivent pas de cadeaux. Heureusement pour nous, enfants des Forces de Défense et de Sécurité, des VDP, nous aurons la chance cette année de recevoir comme tous les autres enfants des cadeaux », a laissé entendre Taoko Carine, au nom des enfants.

In fine, le Colonel-Major Sié Remi Kambou a prodigué de sages conseils à l’endroit de ces enfants de FDS. « Évitez à désobéir et apprenez à suivre les exemples, apprenez à être comme votre père qui était militaire, qui était discipliné qui obéissait et qui a eu le courage de tomber pour la patrie », a lancé le directeur de l’action sociale et des blessés en opération.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

