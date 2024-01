Renforcement de l’axe Ouagadougou-Riyad : Le ministre TRAORE échange avec l’ambassadeur Fahad ALDOSARI

publicite

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamako Jean Marie TRAORE, a accordé une audience le vendredi 12 janvier 2024, à l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite.

SEM Fahad Bin Abdulrahman H. ALDOSARI est venu féliciter le ministre TRAORE et lui transmettre les salutations de Son Altesse le ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite. Ce fut l’occasion pour les deux personnalités, d’échanger sur des sujets d’intérêt dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Burkina et le Royaume saoudien.

Au nombre de ces sujets, la santé et précisément la caravane de chirurgie ophtalmologie et cardiaque qui cible un plus grand nombre de patients burkinabè en 2024. Le Royaume d’Arabie Saoudite est également disposé à former des spécialistes dans le domaine de la santé et du numérique.

Tous les domaines de coopération entre les deux pays pourraient être examinés lors d’une commission mixte de coopération qui pourrait être organisée en 2024. En attendant, le chef de la diplomatie burkinabè a traduit sa reconnaissance au diplomate saoudien qui s’investit personnellement pour renforcer la coopération entre son pays et le Burkina Faso.

Karamoko Jean Marie TRAORE salue l’exemplarité de cette coopération qu’il souhaite voir renforcée davantage en 2024. Il a demandé au diplomate saoudien de transmettre ses salutations à son homologue et à la famille royale d’Arabie Saoudite.

Source : DCRP/ MAECR-BE

