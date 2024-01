Disparition de Pathé Dione : Sunu Assurance rend hommage à son fondateur 

publicite

12 Janvier 2023-12 Janvier 2024. Cela fait un an que le Groupe Sunu Assurance a pleuré la disparition de son président fondateur, Pathé Dione. Pour honorer la mémoire de l’illustre disparu, une cérémonie commémorative s’est tenue le vendredi 12 janvier 2024 à Ouagadougou, où il a été question de retracer le parcours inspirant de l’homme, dans un film.

Eminent acteur du secteur financier, Pathé Dione a consacré sa vie à contribuer au développement de l’Afrique par les Africains et pour les Africains. Après des années de durs labeurs, après des années au service du développement du continent, il a malheureusement tiré sa révérence un 12 janvier 2023.

Pour honorer la mémoire du grand homme qu’il était, les directions générales des sociétés du groupe Sunu Assurance au Burkina Faso ont tenu à rendre un vibrant hommage au défunt.

« Un an après la disparition de monsieur Pathé Dione, fondateur du groupe Sunu, nous retenons une grande œuvre bâtie par un grand homme en Afrique. Et cette œuvre-là, nous ne pouvons pas la cacher. Cette soirée nous a permis de voir un pan de la vie et de l’œuvre de cet homme », a dit Jean François Kambou, directeur général de Sunu Assurance vie Burkina Faso, directeur de la zone UEMOA Ouest du groupe Sunu.

Panafricain convaincu dans l’âme, homme de foi, croyant, ouvert, multi conventionnel dans ses approches, cultivé, déterminé, généreux… Pour ne citer que ces qualificatifs, sont entre autres les mots qui désignent au mieux le fondateur du groupe Sunu, à en croire Jean François Kambou. En sus, il a qualifié Pathé Dione de visionnaire, car ayant passé le flambeau à la jeunesse pour continuer son combat, quelque temps avant de s’éteindre à jamais.

Un an après la disparition du fondateur, Mohamed Compaoré, directeur général de Sunu assurance IARD Burkina Faso, rassure que la société est dans de bonnes mains, car son fondateur a pris le soin de fixer les racines aussi profondément avant d’aller à la fleur de l’âge. « Le groupe Sunu fonctionne suivant les standards internationaux depuis plusieurs décennies déjà.

C’est l’expertise de son fondateur soutenu par ses très proches et compétents collaborateurs qui ont permis le développement exemplaire que nous avons vécu au niveau du groupe Sunu… Cela a été dit avec beaucoup d’insistance, le groupe a commencé avec 800 millions de chiffre d’affaires, et de nos jours, nous sommes à des centaines de milliards de chiffre d’affaires », a-t-il confié.

Pour pérenniser les œuvres du fondateur de Sunu Assurance, le groupe a décidé d’instaurer un prix panafricain Pathé Dione. Ce prix qui sera lancé très prochainement vise à reconnaitre les mérites des Africains qui travaillent, selon la vision de Pathé Dione.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

