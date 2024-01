CAN 2023 en Côte d‘Ivoire : Une cérémonie d’ouverture aux allures d’un carnaval populaire

publicite

Ebimpé, Anyama (Abidjan-Côte d’Ivoire) – « Organiser la plus belle Coupe d’Afrique des Nations (CAN) comme cela n’a jamais été le cas », tel est l’engagement des autorités ivoiriennes pour cette importante messe du football africain dont le coup d’envoi a été donné le Samedi 13 Janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, à Abidjan, la capitale économique du pays. Une cérémonie riche en couleurs et en sonorité qui a fait l’unanimité autour de sa belle réussite.

Rehaussant la diversité culturelle de la Côte d’Ivoire, la cérémonie d’ouverture de la CAN 2023 a fini de convaincre qu’un énorme travail a été fait en amont dans l’organisation de cet évènement footballistique continental qui revêt un enjeu politique majeur pour le Chef de l’Etat ivoirien.

Dans une ambiance totalement euphorique, les 36.000 spectateurs présents au Stade d’Ebimpé et majoritairement parés aux couleurs du drapeau ivoirien et acquis à la cause des « Eléphants » footballeurs ont pu entonner en chœur les chansons des célébrités musicales africaines telles que Dadju d’une part et d’autre part le collectif composé de Magic System, Yemi Aladé et de Mohamed Ramadan, auteurs de l’hymne officiel de la CAN 2023.

Depuis dix bonnes années, après que la Côte d’Ivoire ait été désignée pour l’organisation de cette CAN, ce sont de grands travaux infrastructurelles qui ont été mis en œuvre et qui ont transformé le pays.

Le chef de l’Etat ivoirien après un tour de stade a dit sa fierté ainsi que celle de son pays à recevoir l’Afrique. Avant lui, ce fut à Didier Drogba de faire une apparition qui a survolté le stade.

« C’est magnifique. Je n’ai pas connu ce stade. On a assisté à une cérémonie d’ouverture magnifique, à l’image de la Côte d’Ivoire. Cette Coupe d’Afrique sera une totale réussite et je leur souhaite d’aller le plus loin possible. Ça va être magique, on a pu le voir sur la route menant au stade. Il faut souhaiter que la Côte d’Ivoire soit performante. Avec Jean-Louis Gasset, je pense que tout va bien se passer », s’est réjoui Hervé Renard, ancien sélectionneur des Éléphants, maintenant sélectionneur de l’équipe de France féminine, au micro de Bein Sports.

La sélection de la Côte d’Ivoire, le pays hôte a ouvert les hostilités avec une victoire face à la Guinée-Bissau par 2-0. Frank Kessié, le capitaine des éléphants de Côte d’Ivoire et ses coéquipiers entendent décrocher une troisième étoile, après les victoires de 1992 et 2015.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire

