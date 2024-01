Burkina Faso : Plusieurs terroristes neutralisés avant leur arrivée à Silmangué

publicite

Plusieurs terroristes ont été neutralisés hier mardi 16 janvier 2024 avec leurs engins dans la zone de Silmangué (Namentenga, Centre-Nord) par des drones de l’armée burkinabè, avant qu’un commando des Forces spéciales n’achève le travail, a appris l’AIB mercredi auprès de sources sécuritaires.

Les radars de l’armée burkinabè ont aperçu dans la journée du 16 janvier 2024 au Nord de Pensa, un important rassemblement terroriste, fort de quelques centaines de criminels. Après concertations, les assassins se sont lancés à vive allure en direction de Silmangué dans le Namentenga.

A quelques centaines de mètres de leur destination, un bon groupe est pris dans le viseur puis frappé violemment et efficacement. Toute la zone s’embrase et des criminels brulent dans les flammes. A pieds pour les uns et à motos pour les autres, les rescapés vont prendre la fuite.

Dans la matinée du 17 janvier 2024, un commando des Forces spéciales est allé au contact avec les éventuels rescapés et pour récupérer du matériel. Mais terroristes, motos, armes et munitions sont tous cramés sur un vaste champ. Rien de récupérable donc. Toutefois, les opérations se poursuivent pour faire périr ceux qui refusent de déposer les armes.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

