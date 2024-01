CAN 2023 : Ce qu’il faut retenir des premières journées

C’en est fini pour les premières journées de la CAN 2023. Le dernier match de ces journées a opposé la Zambie à la RD Congo ce mercredi 17 janvier 2024. Un match qui s’est soldé par le score de 1 but partout. Que retenir de ces premières journées ?

Cette CAN 2023 démarre avec beaucoup de surprises. Des annoncés favoris ont déjoué les pronostics. Comme quoi, il n’y a pas de favori dans cette CAN. Toutes les rencontres se sont suivies mais avec des configurations différentes.

On se souvient des entrées ratées du Nigéria et de l’Égypte dans les poules A et B. Comme pour confirmer cette règle, ce sont les Blacks stars qui se sont faits piéger par le Cap-Vert (2-1) avant de laisser la place aux lions indomptables du Cameroun qui à leur tour ont concédé un match nul.

La Tunisie avec sa 21è participation, qui était annoncée grande dans cette compétition a fait une mauvaise entrée en se faisant punir par la Namibie qui n’avait jamais remporté le moindre match à une Coupe d’Afrique des Nations.

L’Algérie annoncée comme un sérieux prétendant, a également été tenue en échec face à l’Angola. Le pays organisateur, la Côte d’Ivoire, d’entrée en jeu a validé son ticket avec 3 points assurés.

Le Burkina Faso, pays voisin a également arraché ses 3 points, lui donnant la première place dans le groupe D. Les lions de la Teranga ont confirmé leur statut de tenant du titre avec une entrée fracassante (3-0).

Les aigles du Mali ont également démontré aux yeux du monde qu’ils sont une nation à prendre au sérieux dans cette compétition avec un 2-0 à l’appui.

Les demi-finalistes du mondial ont corrigé leurs adversaires du jour sur un large score de 3 buts à 0.

En attendant les autres journées, le plus large score est attribué au Sénégal et aux lions de l’Atlas. Le groupe A démarre les deuxièmes journées ce jeudi 18 janvier. Le pays hôte sera face au Nigéria, à 17h GMT.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

