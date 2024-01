« Grâce au FMDL, des communes ont reçu des sommes importantes d’argent pour leurs investissements » (Ousséni Kagambega)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Centre d’étude et recherche appliquée en finances publiques (CERA-FP) a présenté ce vendredi 19 janvier 2024, les résultats de son étude sur les recettes minières, sur le Fonds Minier de Développement Local (FMDL) et son impact sur les communautés.

La suite après cette publicité

Dans une optique de compréhension sur les retombées de l’exploitation minière au profit des communautés du Burkina Faso, le Centre d’étude et de recherche appliquée en finances publiques (CERA-FP) a mené une étude sur les recettes minières sur le Fonds Minier de Développement Local (FMDL) et son impact sur les populations.

À cet effet, Ousséni Kagambega, consultant, expert fiscal a indiqué que « la contribution du secteur minier aux recettes publiques du Burkina Faso de 2017 à 2021 (données de 2022 non disponibles) s’élève à 988,953 milliards de francs CFA, déduction faite du remboursement de la TVA (344 210 889 676), toutes régies confondues, pour environ 301,222 tonnes d’or produites ». De ses dires également la moyenne des contributions sur ces 5 dernières années s’élève à 197,790 milliards FCFA/an, pour une production annuelle d’or de 60,244 tonnes.

Cette étude, faut-il le rappeler s’inscrit dans le cadre du projet « Renforcement des bonnes pratiques et des mobilisations citoyennes en faveur de politiques publiques adaptées à la réduction des inégalités au Sahel ». Et l’étude a permis en outre d’analyser les effets du fonds minier de développement local. Ainsi, selon le consultant, une enquête a été menée auprès des ménages des communes minières de Bagassi, Boudry, Sabcé et Houndé et de la commune non minière de Dori.

« Grâce au FMDL, ces communes ont reçu des sommes importantes d’argent pour leurs investissements dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’eau potable et de l’assainissement, des infrastructures économiques », a notifié Ousséni Kagambega. À l’entendre les communes et régions du Burkina Faso ont perçu plus de 144 milliards de F CFA sur la période 2017 au premier semestre 2022.

Toutefois il a fait savoir qu’une meilleure gestion de ces sommes nécessite de gérer un certain nombre de défis. Au titre de ses titres, il a entre autres indiqué qu’il s’agit « de la planification locale du fonds, de la bonne gouvernance du fonds, du renforcement des capacités de résilience des communautés ».

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite