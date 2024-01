Le club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabè souhaite un jumelage entre les villes de Jinan et de Ouahigouya

publicite

0 Partages Partager Twitter

Abdoul Razahagou Déné, Coordonnateur général du club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabè, à la tête d’une délégation burkinabè, a effectué un séjour en Chine du 6 au 10 novembre 2023. De retour au Burkina Faso, il a fait, à Burkina 24, à l’occasion d’un entretien, le bilan du voyage.

La suite après cette publicité

Sur invitation de la Chine à travers son ambassade au Burkina Faso, lui et son équipe ont pu participer à la 2e réunion des responsables des associations d’amitié Chine-Afrique. Une réunion qui a réuni au total 27 pays.

« Il était question pour nous, au préalable, de rencontrer les responsables des différentes associations organisatrices de cette réunion, qui étaient au nombre de 3. Après ces rencontres, nous avons visité la province de Shandong, notamment la ville de Jinan (où s’est déroulée l’activité) pour voir comment la ville est développée et quels sont les dispositifs mis en place pour permettre aux étrangers de pouvoir s’intégrer dans la vie active », a indiqué Abdoul Razahagou Déné, Coordonnateur général du club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabè.

La réunion, a-t-il en outre expliqué, s’est tenue sous 3 thématiques, dont « la transmission de la coopération Chine-Afrique aux jeunes générations ». Entre autres thématiques choisies, « au vu des résultats de la coopération entre l’Afrique et la Chine », a-t-il avancé parmi tant d’autres. A l’occasion du séjour, le Coordonnateur général du club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabè dit avoir donné une communication.

« Nous avons remercié la Chine pour tous les efforts faits pour accompagner notre pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous avons plaidé pour que la relation entre la Chine et le Burkina Faso puisse s’intensifier et puisse prendre en compte un certain nombre de domaines qui ne sont pas encore pris en compte dans la coopération. Nous avons aussi fait le plaidoyer pour qu’il y ait un jumelage entre la ville de Jinan (ndlr, en Chine) et la ville de Ouahigouya (ndlr, au Burkina Faso) », a-t-il fait savoir.

Œuvrer pour le jumelage des villes de Jinan et de Ouahigouya

De retour au Burkina Faso, un devoir de redevabilité envers les autorités du Burkina Faso et l’opinion publique nationale a été accompli, à en croire le coordonnateur du club. « De retour, nous avons tenu une conférence de presse afin de tenir informé l’opinion publique burkinabè et les autorités burkinabè de notre voyage et de ce que nous y avons fait… », a déclaré Abdoul Razahagou Déné.

En 2024, le club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabè entend faire du projet de jumelage des villes de Jinan et de Ouahigouya une priorité. « Nous invitons par conséquent les autorités à nous soutenir, à nous accompagner », a-t-il appelé. S’il a dit sa satisfaction et son optimisme vis-à-vis de son séjour en terre chinoise, il invite la Chine à travers son ambassade au Burkina Faso à permettre ce genre de voyage.

Le bilan qu’il a dressé de l’année 2023, en termes d’activités, est satisfaisant même avec le contexte sécuritaire. « Au cours de l’année 2023, nous avions programmé plusieurs activités. Mais au vu de la difficulté économique dans laquelle notre pays se trouve avec la lutte sécuritaire, la réalisation des activités n’a pas été aussi aisée. Nous avons quand même réussi à réaliser certaines activités. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons réalisé », a-t-il affirmé.

Il a en somme souhaité aux Burkinabè, à ses collaborateurs et partenaires « une année de paix, de prospérité, de sécurité surtout et de développement individuel et collectif ».

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite