Coopération : Les Etats-Unis réitèrent leur engagement aux côtés du Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience le mardi 23 janvier 2024, le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

La rencontre aura permis aux deux parties, d’échanger sur différents sujets de coopération entre Ouagadougou et Washington, selon le diplomate américain Eric P. WHITTAKER.

Il s’agit de sujets en lien avec la sécurité, l’assistance humanitaire, l’éducation, la santé communautaire, la bonne gouvernance entres autres.

Le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique vient de prendre fonction au Burkina Faso, après une longue expérience dans des pays du sahel notamment le Mali, le Niger et le Tchad.

« Je suis là pour faire la connaissance de Son Excellence Monsieur le Ministre et son équipe, et travailler au renforcement de la coopération entre nos deux États », a indiqué le diplomate américain Eric P. WHITTAKER, qui précise qu’il souhaite que cette coopération soit pragmatique et productive, et dans le respect de la souveraineté du Burkina Faso.

Tout en souhaitant la bienvenue au nouveau chargé d’affaires, Karamoko Jean Marie TRAORE s’est réjoui d’accueillir un diplomate qui a l’avantage de connaître déjà le Sahel et son contexte.

Pour lui, les Etats-Unis sont un partenaire de taille, mais il invite le diplomate américain à accorder une grande importance aux solutions endogènes dans les actions que son pays compte entreprendre au profit des populations burkinabè.

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a rassuré le diplomate américain de sa disponibilité à collaborer avec lui, pour la réussite de sa mission au Burkina Faso.

Source : MAECR-BE

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite