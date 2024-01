A la barre, un escroc condamné à 18 mois de prison et une amende de 500 000 F CFA le tout ferme pour une affaire de 225.000 F CFA

publicite

0 Partages Partager Twitter

Un escroc dans les mailles des filets de la justice après ses forfaitures. JB, nom d’emprunt, a comparu le 23 janvier 2024 au tribunal de Grande instance de Ouagadougou Ouaga pour des faits d’escroquerie. Il a reconnu sa duperie vis-à-vis de ses victimes, justifiant cela par un besoin d’argent pour soigner sa mère malade, mais il s’en est pas sorti facilement.

La suite après cette publicité

De l’enquête préliminaire à la comparution au tribunal, le filou a toujours reconnu les faits. Il a promis obtenir un marché de construction d’un magasin à Martin Kaboré (nom d’emprunt) moyennant la somme de 225 000. Après, il a disparu dans la nature. Face à Moumouni (nom d’emprunt), tenancier d’une boutique et de son voisin tenancier d’une boutique également, notre présumé escroc s’est fait passer pour un agent de la mairie.

Sa perfidie ici a été de faire savoir à Moumouni et son voisin que la fosse qui doit abriter une fibre optique pour le pays doit passer par leur boutique et que leurs boutiques seront démolies à cet effet. Ainsi pour ne pas que leurs boutiques restent intactes, il faille qu’ils lui donnent la somme de 10 000 francs pour l’un, et 65 000 F CFA pour l’autre. Ici encore, il a pu soutirer les sous à ses victimes qu’il a roulé séparément dans la farine.

Mais après ces forfaitures, la Police a mis la main sur ce, jusque-là, présumé escroc en série. Devant le procureur, il reconnaît les faits sans autres formes de protestation. C’est en plus un récidiviste. Les documents du juge montrent qu’en 2016, il avait été condamné pour des faits d’escroquerie. Et le procureur se met à le questionner.

« Vous lui avez promis qu’il va obtenir le marché de construction d’un magasin s’il vous donne 225.000 FCFA », a demandé le juge à l’accusé. Oui, a-t-il reconnu. “Je lui ai dit que s’il veut le marché, il faut qu’il donne quelque chose (225000 F CFA)”, a acquiescé le fripon. La victime a ajouté qu’il lui a fait louer un camion à 40 000 FCFA plus d’autres frais à hauteur de 15 000 FCFA toujours dans le cadre de cette affaire.

Le prévenu toujours droit dans ses bottes n’a rien contesté. Il a reconnu aussi avoir pris 65 000 FCFA et 10 000 CFA aux deux employés de commerce pour faire dévier une fosse de la fibre optique dont la trajectoire passerait par leur boutique.

“Franchement, j’avais besoin de cet argent pour mes soins personnels. J’avais besoin de cet argent pour soigner ma mère”, a-t-il justifié dans sa plaidoirie. Est-ce que vous êtes le seul enfant de votre famille ? Lui a rétorqué le juge. “Non, mais je suis le seul garçon de ma famille”, a-t-il appuyé. Mais cette ligne de défense ne le sauvera pas.

Pour le procureur, l’affaire est simple, l’accusé a reconnu les faits de plus, selon le procureur, il a employé des manœuvres frauduleuses, utilisé une fausse qualité pour soutirer de l’argent à ses victimes. Le procureur a donc demandé au juge de maintenir le prévenu dans les liens de la prévention d’escroquerie et de le condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois, dont 12 fermes et d’une amende de 500 000 F CFA.

Le juge statuant contradictoirement et en premier ressort a déclaré l’accusé coupable des faits d’escroquerie. Il est désormais reconnu escroc dans cette affaire par le juge. Il écope ainsi d’une condamnation de 18 mois de prison et d’une amende de 500 000 F CFA le tout ferme.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite