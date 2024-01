Le détachement de la Gendarmerie et des VDP de Arbinda neutralisent plusieurs terroristes

publicite

Dans le cadre des opérations offensives de reconquête du territoire national, le détachement de la Gendarmerie de Arbinda et les VDP de ladite localité neutralisent plusieurs terroristes.

Le détachement de la Gendarmerie de Arbinda et les VDP ont tendu une embuscade à un groupe armé terroriste (GAT) dans la nuit du 22 au 23 janvier 2024, qui projetait attaquer Arbinda.

Ainsi, un accrochage est intervenu entre l’ennemi et nos forces combattantes aux environs de 05 heures 10 minutes à quelques kilomètres de Arbinda.

Le courage et l’intensité du feu des gendarmes et les VDP ont permis de mettre l’ennemi en déroute et de neutraliser plusieurs terroristes. D’importants matériels de combats ont également été saisis dont :

-des AK7

-des munitions

-des chargeurs

-des postes émetteurs récepteurs de type TYT

-des motos

-des téléphones portables et divers autres matériels ainsi qu’une ration alimentaire.

Du côté des forces patriotiques aucune perte en vie humaine ni de blessé.

Source : Gendarmerie nationale

