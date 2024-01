Association Monde Rural : La 14e Assemblée générale des Délégués contribue à hauteur de plus de 2 millions de F CFA à l’effort de paix

Abdoulaye Bassinga, Gouverneur de la région du Centre, a officiellement ouvert, le samedi 27 janvier 2024, à Ouagadougou, la 14e Assemblée générale des Délégués (AGD) de l’Association Monde Rural (AMR).

Selon Célestin Samadoulougou, Président du conseil d’administration (PCA) de l’Association monde rural (AMR), il s’agira, à l’occasion de cette 14e Assemblée générale des Délégués (AGD), de travailler à renforcer la cohésion sociale entre les membres de l’association et de procéder à l’intégration de nouveaux membres.

Cette AGD, des dires d’Abdoulaye Bassinga, Gouverneur de la région du Centre, se tient dans un contexte de défi sécuritaire et humanitaire immense où l’apport de chaque citoyen sur le plan individuel et collectif est fortement attendu.

Ouvrant alors officiellement les travaux de la rencontre, il a invité à une participation active et à une réflexion profonde afin d’enrichir et d’améliorer l’apport qualitatif et quantitatif de l’Association monde rural aux côtés de l’Etat pour relever les défis existentiels qui se posent à l’ensemble des Burkinabè.

Me Halidou Ouédraogo a fait savoir sa joie et sa fierté de parrainer la présente AG. « L’AMR est une structure qui, de par ses activités, par son implantation, honore la société civile », a-t-il avancé. En marge de la cérémonie d’ouverture de l’AG, l’AMR a remis un chèque de plus de 2 millions de F CFA en guise de la contribution de ses membres à l’effort de paix.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

