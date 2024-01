Reconquête de la souveraineté africaine : Issaka Kouraogo propose des pistes de solutions avec son essai social et politique « Le repère »

Le monde littéraire burkinabè s’agrandit aujourd’hui avec Issaka Kouraogo qui est à son premier coup avec un essai social et politique. Son œuvre intitulée « Le repère, pour une jeunesse éclairée et une Afrique de gloire » a été dédicacée le samedi 27 janvier 2024 devant amis et connaissances.

Fruit de 5 ans de travail laborieux, l’essai social et politique de Issaka Kouraogo intitulé « le repère, pour une jeunesse éclairée et une Afrique de gloire » édité par GMI Éditions, dépeint le climat de changement qui s’opère en Afrique et propose des orientations pour guider les populations africaines.

« Nous constatons la perte des valeurs. Aujourd’hui les jeunes ont du mal à se référer au regard du brouillage qu’on connaît avec les effets pervers de la mondialisation. Et c’est pourquoi j’ai intitulé l’œuvre le Repère parce que c’est un livre qui donne des orientations et qui guide la population les pays africains pour la reconquête de leur souveraineté et propose des pistes de développement », a affirmé Issaka Kouraogo.

De ses 4 parties et 11 chapitres que compose l’ouvrage, Issaka Kouraogo fait un aperçu historique de l’Afrique en passant au diagnostic de la jeunesse, de la conscience et des sources du mal pour le continent mais aussi propose des orientations aux populations afin de renforcer leurs engagements dans leur désir de rompre avec le néo-colonialisme dans toutes ses formes.

Ainsi pour lui, la renaissance d’une nouvelle Afrique divorcée de la soumission et de l’esprit de victimisation est réalisable grâce à la maîtrise des fondamentaux du changement et un combat à mener sur plusieurs fronts par la jeunesse africaine. De ce fait, il faut « promouvoir le nationalisme panafricain et économique, travailler à développer un marché intérieur dynamique et faire de nos ressources les sources d’un bonheur de toutes les populations.

Il n’est plus acceptable que la majorité se fasse victime d’une minorité œuvrant à son propre bonheur », a souligné l’auteur. L’œuvre « le repère, pour une jeunesse éclairée et une Afrique de gloire » est disponible à l’espace culturel Gambidi et dans les librairies de l’université de Ouagadougou au prix unitaire de 4 500 F CFA.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

