CAN 2023 : L’Egypte éliminée par le Congo RDC

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2024 se poursuivent. Ce dimanche 28 janvier 2024, ce sont les pharaons d’Égypte qui étaient face aux Léopards de la RD Congo.

Sans leur grand nom, Mohamed Salah, l’Égypte jouait sa qualification contre la RD Congo. Les léopards, eux, devaient se venger de la défaite 2-0 contre l’Egypte lors de la phase de poules de la CAN en 2019.

C’est donc une rencontre qui a démarré à cent à l’heure. L’Egypte va dominer ce début de match en multipliant des occasions. Les léopards vont se retrouver à gratter quelques situations nettes et même obtenir des situations dangereuses.

Les hommes de Sébastien Desabre vont d’ailleurs avoir des occasions franches et trouver le chemin des filets à la 37è grâce à Elia Meschack. Réactions des partenaires de Trezeguet, qui vont obtenir un penalty juste avant la pause. Un penalty transformé. Et ce but va servir de transition à la pause (1-1).

A la reprise, ces deux équipes qui n’avaient toujours pas enregistré une victoire dans cette édition, vont se tenir au coude à coude jusqu’aux prolongations.

La première de cette CAN 2023. Des phases qui, malgré la réduction du nombre des pharaons, ne va pas profiter aux deux équipes. Résultats, pas de bascule et victoire des Léopards aux Tirs aux buts ( 8-7).

Comme l’Egypte, la RD Congo est parvenue à ce tour grâce à trois matchs nuls (Zambie 1-1, Maroc 1-1, Tanzanie 0-0).

