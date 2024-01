CAN 2023 | Mali vs Burkina Faso : « C’est un match qui va se jouer sur des détails » (Sékou Chelle)

Le Burkina Faso et le Mali croisent le fer le mardi 30 janvier 2024. Le sélectionneur du Mali, Éric Sékou Chelle, en conférence de presse, s’est dit prêt à affronter cette rencontre même s’il a reconnu que ce match ne « sera pas facile et va se jouer sur des détails ». C’était ce lundi 29 janvier 2024.

« Le Burkina est une équipe au même titre que le Mali, qui a commencé la CAN très fort, au même titre que le Mali qui a des qualités et des défauts, qui a été au même titre que le Mali sur la ligne de départ et qui a le même nombre de chances que le Mali aujourd’hui. On sait très bien que ça ne sera pas un match facile. C’est un match qui va se jouer sur des détails. Maintenant à nous de rester concentrés sur notre projet de jeu », a dit Éric Sékou Chelle, sélectionneur des Aigles du Mali.

L’équipe des Aigles s’est présentée à cette conférence sans son capitaine Amari Traoré. Selon le coach, il a juste un malaise et sera présent pour la rencontre. « Il est juste souffrant. Un petit palu encore. Ça fait un bon moment qu’on est tous ensemble et on a besoin de souffler et de se régénérer », a déclaré le sélectionneur du Mali.

