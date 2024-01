Au Palais, en attendant le début du procès CGT-B contre Adama Siguiré

publicite

Le procès opposant la Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B) et l’écrivain Adama Siguiré pour diffamation renvoyé le 15 janvier 2024 à ce lundi 29 janvier 2024 a été retenu pour être jugé. Mais les juges ont à leurs charges 14 dossiers à juger aujourd’hui. Pourront-ils entrer dans le vif du sujet avec le dossier Adama Siguiré ?

Quatre dossiers de diffamations opposent la CGT-B à Adama Siguiré et un dossier de diffamation et d’injures publiques l’oppose à Germain Bitou Nama et à Atiana Serge Oulon, tous du journal L’Évènement.

Ainsi, après concertation entre le juge et les avocats des différentes parties, les dossiers qui opposent le prévenu à la CGT-B ont été retenus pour être jugés. Par contre, le dossier de diffamation et d’injures publiques qui l’oppose à Germain Bitou Nama et à Atiana Serge Oulon a été renvoyé au 25 mars 2024 d’un commun accord avec les parties.

Au total, les juges ont retenu quatorze dossiers de différents justiciables pour être jugés aujourd’hui. La question est de savoir est-ce que tous ces dossiers dont les dossiers qui concernent Adama Siguiré pourront être jugés ce jour.

Hamadou OUEDRAOGO et Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

