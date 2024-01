Retrait de l’AES de la CEDEAO : Le mouvement Africa Révolution qualifie de décision historique

publicite

Les membres du Mouvement Africa Révolution (MAR) ont réaffirmé leur soutien à la Transition ce mardi 30 janvier 2024 à Ouagadougou.

Les membres et sympathisants du Mouvement Africa Révolution (MAR) se sont réunis ce mardi 30 janvier 2024 à Ouagadougou pour manifester leur soutien aux autorités de la transition dans la lutte contre le terrorisme. Également, les membres du MAR ont félicité les Chefs d’État des pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) pour leur retrait de la CEDEAO.

Pour les conférenciers, cette initiative a pour objectif de réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition et les autres pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) dans leurs actions de développement endogène entreprises.

Moumini Boly, premier secrétaire général du MAR, a fait comprendre que cette décision historique. « Le Mouvement Africa Révolution se félicite de la décision historique et responsable des autorités de l’AES de quitter la CEDEAO. Cette décision a toujours été la recommandation de notre mouvement. C’est vrai que cette décision va faire des gorges chaudes mais c’est aussi le prix de la souveraineté », a-t-il déclaré.

En outre, les membres du mouvement sont revenus sur l’affaire de Mohamed Simigna dit Mohamed Sinon interpellé en mai 2023 pour « diffamation et de mise en danger de la personne d’autrui ». Également, Abdallah Ouédraogo, 2ème secrétaire adjoint du MAR, a, dans sa déclaration indiqué que la condamnation de Mohamed Sinon est un règlement de compte de la part des autorités judiciaires. Il a lancé un appel au respect du droit.

« Nous, membres du mouvement MAR, qualifions sa condamnation de règlement de compte parce que les principes de Droit n’ont pas été respectés dans son dossier. Et nous proposons comme perspectives le pourvoi du dossier en cassation, l’auto-ressaisissement de la cour d’appel et le retrait de la plainte de la gendarmerie », a-t-il souligné.

En rappel, le Mouvement Africa Révolution est un mouvement de la société civile crée dans le but de lutter contre toute forme de domination coloniale et promouvoir le développement endogène et les valeurs culturelles.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

