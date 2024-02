La résilience des populations face à la vulnérabilité alimentaire en milieu urbain : Épilogue d’une soutenance de thèse 

publicite

0 Partages Partager Twitter

« La résilience des citadins face à la vulnérabilité alimentaire à Ouagadougou ». C’est le thème qui a fait l’objet de soutenance d’une thèse de doctorat unique de géographie à l’Université Joseph Ki-Zerbo, le 30 janvier 2024. Un jury composé d’éminents Professeurs et Docteurs des Universités Joseph Ki-Zerbo du Burkina Faso, Assane Seck de Ziguinchor au Sénégal et Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan) en Côte-d’Ivoire ont constitué les membres du jury chargés d’évaluer cette thèse dont l’objectif était de montrer la résilience des citadins face à la vulnérabilité alimentaire à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

« Mention très honorable », c’est in fine le sceau qu’ont apposé les membres du jury sur le document de thèse de l’impétrant Brahima KAFANDO après moults questionnements, recommandations et critiques scientifiques.

En cette matinée du 30 janvier 2023 au sein de l’école doctorale des Lettres, Sciences humaines et Communication de l’Université Joseph Ki-Zerbo, Brahima KAFANDO a été fait docteur en géographie avec la mention très honorable.

« C’est un aboutissement d’une carrière qui a commencé depuis les premières années jusqu’à ce niveau de doctorat », a indiqué Pr Jean-Marie DIPAMA, président du jury de cette thèse de doctorat.

En effet, il a estimé que le thème de l’impétrant est bien d’actualité. « C’est un thème d’actualité parce que, comme on pourrait le penser, tous ceux qui sont en ville n’ont pas un accès équitable aux ressources alimentaires.

Et c’est ce à quoi ce travail s’est attaqué en faisant une cartographie de la distribution de certains sites notamment les secteurs 25, 30 et 52 où il y a une disparité de la population dont l’accès aux ressources alimentaires diverge d’un secteur à un autre », a expliqué le Professeur titulaire en géographie, Jean-Marie Dipama par ailleurs, président du jury de cette thèse et président de l’université virtuelle du Burkina Faso.

Pour lui, ce travail devrait incontestablement « permettre d’avoir des outils d’aide à la décision parce que les données statistiques qui ont été produites au cours de ces travaux de recherche permettent d’orienter au mieux les prises de décision quant aux politiques de sécurité alimentaire que le pays viendrait à mettre en place.

Nous pensons que ce travail apporte une plus-value scientifique à partir des informations et des données statistiques qui ont été produites et qui peuvent être utilisées à d’autres fins », a-t-il opiné.

Des propos dithyrambiques et une mention très honorable qui ne peuvent que satisfaire le directeur de thèse de l’impétrant à savoir le Professeur titulaire de géographie François de Charles OUEDRAOGO. Celui-là même qui a travaillé pendant près de quatre ans avec l’impétrant sur son doctorat, est spécialisé en géographie de la Santé, mais aussi en sécurité alimentaire.

Il a avoué que cette thèse de l’impétrant KAFANDO fait suite à ses propres recherches sur la vulnérabilité alimentaire dans la Gnagna, à l’Est du Burkina Faso qu’il a soutenues il y a près de 20 ans. Dans cette nouvelle thèse de son étudiant, il s’est agi maintenant de la résilience des citadins face à la vulnérabilité alimentaire. « J’ai essayé avec lui de reproduire le même travail (qu’il a fait il y a 20 ans, NDLR), mais avec un niveau d’évolution scientifique. J’ai travaillé sur la vulnérabilité alimentaire et lui, il travaille sur la résilience en milieu urbain.

De la sorte, nous pourrons faire la comparaison pour voir quelles sont les différences, quelles sont les évolutions en termes de publications », a-t-il signifié. Professeur François de Charles OUEDRAOGO est pratiquement à son dernier docteur qu’il forme, nous a-t-il soufflé.

Aussi a-t-il voulu une relève spécifiquement en ce qui concerne la spécialité de la sécurité alimentaire. Il nous a dit toute sa fierté d’avoir ainsi assuré la relève à travers ce nouveau docteur dont les travaux ont été sanctionnés par la mention très honorable.

Qu’à cela ne tienne, notre nouveau docteur après l’émotion de ce nouveau sacre, se projette déjà vers l’avenir. Ainsi, tout en promettant de prendre en compte les recommandations du jury pour le travail doctoral qu’il vient d’abattre, il a dit avoir des perspectives pour la suite.

« Nous allons mener des études post-doc. Il s’agira de faire le lien entre l’agriculture urbaine et la croissance urbaine. Il s’agira également de faire une modélisation de la sécurité alimentaire urbaine au niveau du Burkina Faso », a-t-il terminé.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite