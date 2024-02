Lutte contre le terrorisme : Le Ministre Mahamadou Sana encourage les Forces combattantes du Centre-Est

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, Mahamadou SANA, a effectué du 29 janvier au 03 février 2024, une visite terrain dans la région du Centre-Est. Cette sortie avait pour objectif de toucher du doigt les réalités du terrain et d’encourager les Forces combattantes de cette région qui se battent au quotidien pour un retour rapide de la paix et de la sécurité au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Cette visite aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), a souligné le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police, Mahamadou SANA, est une occasion, de concert avec les FDS, de réorganiser et de renforcer le dispositif sécuritaire des Forces engagées sur le théâtre des opérations de la région. « Nous n’avons qu’un seul pays, il est de notre devoir de nous battre pour notre chère Patrie », a soutenu le Ministre Délégué SANA.

Il a en outre, à l’endroit de toutes les Forces combattantes, insisté sur la nécessité de renforcer la complicité entre elles, afin de pouvoir conjuguer au passé cette crise que traverse notre pays.

Le Ministre Délégué SANA a également saisi l’occasion de cette tournée pour encourager et féliciter les acteurs du monde éducatif de la région, qui font preuve de résilience depuis le début de cette crise sécuritaire.

Source : MATDS

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite