Retrait des pays de l’AES de la CEDEAO : Aboubakar Nacanabo rassure sur l’impact économique

Depuis une semaine, l’actualité nationale et internationale est marquée par le retrait des pays de l’AES de la CEDEAO. Une décision politique qui n’est certainement pas sans implication économique. Pour déballer les tenants et aboutissants de cette décision, le ministre en charge de l’économie, des finances et de la prospective, Dr Aboubakar Nacanabo, s’est exprimé le 4 février 2024.

De prime à bord, le ministre Aboubakar Nacanabo a reconnu que cette décision impactera un tant soit peu sur l’économie des pays membres de l’AES, après ce divorce avec la CEDEAO. Par contre, il laisse entendre que le gouvernement travaillera à trouver des mécanismes pour juguler cet impact.

« Quand vous prenez l’espace AES, ça fait quand même 70 millions d’habitants. En dehors du Nigeria, il n’y a pas un pays de la CEDEAO qui a 70 millions d’habitants. Donc l’espace AES sera un espace fort. Également, vous savez que l’essentiel des ressources naturelles de l’espace CEDEAO se retrouve dans les pays de l’AES.

Donc, nous pensons que véritablement, des ressources sont là, il suffit que nous puissions avoir l’intelligence nécessaire pour pouvoir les exploiter à bon escient, pour faire de cet espace un espace viable et surtout un espace prospère », a-t-il rassuré.

Source : JT de 20h de la RTB, dimanche 4 février 2024

