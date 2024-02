L’Association pour l’épanouissement des femmes et enfants handicapés solidaire des enfants en situation de handicap

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le samedi 3 février 2024, au quartier Samandin de Ouagadougou, des enfants en situation de handicap ont reçu de la part de l’Association pour l’épanouissement des femmes et enfants handicapés (AEFEHBF) un arbre de Noël.

La suite après cette publicité

« S’il y a bien une fête que les enfants attendent avec impatience, c’est bien Noël », a fait savoir Agnès Consaigniga, présidente de l’Association pour l’épanouissement des femmes et enfants handicapés (AEFEHBF). Noël, jour de fête et de partage. Certains enfants notamment défavorisés, en situation de handicap n’ont malheureusement pas la chance de profiter de ces moments féeriques, selon Agnès Consaigniga.

« Quand on vit dans cette situation, fêter Noël est souvent le dernier des soucis », a-t-elle souligné. Et c’est donc dans ce sens et pour permettre à ces derniers de célébrer la fête de la Nativité que l’AEFEHBF leur a offert un arbre de Noël le samedi 3 février 2024 au siège de la structure sis au quartier Samandin de Ouagadougou. De plus d’une centaine, ces enfants qui souffrent de plusieurs sensibilités de handicap notamment moteur, visuel, trisomique, ont reçu des présents de la part de l’association mais pas que.

Ils ont bénéficié d’un repas également. À travers ce geste la présidente de l’association a confié que « c’est un message de plaidoyer pour qu’on puisse prendre en compte ces enfants qui sont laissés à eux-mêmes.

Noël c’est tous les jours mais, ces enfants sont souvent oubliés et on n’en prend pas soin. C’est ce message que je veux transmettre à toute la société et aux autorités pour qu’elles prennent en compte ces enfants dans tous les programmes et projets de développement ».

À ces enfants, elle a ajouté que « vous êtes plus d’une centaine aujourd’hui à fêter Noël. Noël c’est tous les jours et j’espère que vous profiterez de ces beaux moments ensemble avec vos mamans, vos parents ».

Créée en 2010, l’Association pour l’épanouissement des femmes et enfants handicapés (AEFEHBF) milite pour la cause des personnes en situation de handicap surtout de la femme.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite