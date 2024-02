Football : Hossam Hassan porté à la tête des Pharaons d’Égypte

publicite

Le légendaire attaquant des Pharaons d’Égypte, Hossam Hassan, a été nommé le mardi 6 février 2024, sélectionneur de l’Égypte. Il remplace à ce poste le portugais Rui Vitoria, lui qui a été remercié après l’élimination de l’Égypte en 8e de finale de la CAN 2023.

S’il y a un nom dans l’équipe nationale égyptienne qui reste dans la tête des Burkinabè, c’est Hossam Hassan. Ce dernier a été le bourreau des Étalons à la CAN à domicile en 1998, en demi-finale. Le mardi 6 février 2024, cette légende du football africain a été portée à la tête des Pharaons d’Egypte.

Cet attaquant, à la tête bien rasée, a inscrit 68 buts en 178 sélections entre 1985 et 2006. A 57 ans, le numéro 9 égyptien totalise 3 CAN et 14 titres de champion national et 2 Ligues des Champions de la CAF.

Lors de la CAN 98, Hossam Hassan et ses coéquipiers avaient éliminés les Étalons du Burkina en demi-finale, après s’être imposés 2-0 grâce à un doublé de ce même Hossam Hassan. Le Burkina Faso et l’Égypte sont logés dans la même poule des qualifications du mondial 2026.

