Coopération : Le nouvel Ambassadeur du Japon au Burkina Faso chez le Pr Adjima THIOMBIANO

Le nouvel Ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Son Excellence NAGASHIMA Jun, a été reçu en audience ce jeudi 08 février 2024 par le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Adjima THIOMBIANO. Il est venu échanger avec le Ministre chargé de l’enseignement supérieur sur l’état de la coopération entre son pays et le Burkina Faso dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Pour le diplomate japonais, « la coopération entre son pays et le Burkina Faso ne date pas d’aujourd’hui et se renforce chaque année grâce aux multiples cadres d’échanges que les différentes parties entretiennent. C’est pourquoi nous effectuons cette visite de courtoisie afin d’échanger avec le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation le Pr Adjima THIOMBIANO sur les projets que nous menons avec le ministère en charge de l’enseignement supérieur », a indiqué S.E NAGASHIMA Jun.

Il a exprimé sa gratitude au Ministre pour l’accueil et surtout pour la qualité des échanges. Le diplomate japonais dit être confiant de la bonne suite des projets engagés au regard du dynamisme et de la qualité de la coopération entre les deux pays.

Source : DCRP/MESRI

