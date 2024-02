Coopération : Un mémorandum d’entente pour faciliter l’exportation des produits pétroliers vénézuéliens vers le Burkina Faso

publicite

En marge de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République Bolivarienne du Venezuela qui bat son plein à Caracas, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur et le ministre du Pétrole vénézuélien, ont procédé dans la soirée du 6 février 2024, à la signature d’un mémorandum d’entente relatif à l’exportation des produits pétroliers vénézuéliens vers le pays des Hommes intègres.

Cet acte posé par les ministres Karamoko Jean Marie TRAORE et Rafael Tellechia, est la concrétisation d’une négociation entamée en juin dernier à Caracas par le ministre en charge du commerce. Cet mémorandum d’entente ouvre la voie au Burkina Faso, pour l’importation de produits pétroliers du Venezuela.

Cela se traduira par un partenariat qui sera scellé entre la Société nationale burkinabè des hydrocarbures (SONABHY), et la société dénommée Pétrole du Venezuela (PDV-SA). Après la signature du mémorandum d’entente sur les produits pétroliers, les techniciens burkinabè devront rencontrer ceux de la République Bolivarienne du Venezuela, pour présenter les quantités et les spécifications des besoins du Burkina Faso en matière d’hydrocarbures.

Source : DCRP/ MAECR-BE

