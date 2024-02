Burkina Faso : Quatre militaires radiés des Forces armées

publicite

Le ministre de la Défense, le général de brigade Kassoum Coulibaly, a radié le vendredi 9 février 2024, quatre soldats, pour entre autres, faits de vol et de recel de matériels appartenant à l’armée, a appris l’AIB.

Il est reproché aux soldats de 2e classe Ousseni Tassembedo et Mevis Armel Bamogo et au soldat de 1ère classe Roger Ouédraogo, « des fautes jugées particulièrement graves ayant consisté au trafic d’armes, vol et recel de matériels appartenant à autrui et à l’armée ».

En plus de ces griefs, il pèse également sur le soldat de 1ère classe Souleymane Nessao des faits « d’escroquerie ».

Ces quatre soldats portent maintenant à six, le nombre de militaires radiés depuis le début de l’année.

Le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé le 8 janvier 2024, une tolérance zéro face aux manquements qui compromettent la reconquête du territoire aux mains des terroristes.

Source : AIB

