Coopération multilatérale : L’ambassadeur du Burkina Faso en Arabie Saoudite présente ses Lettres de cabinet au Secrétaire général de l’OCI

publicite

0 Partages Partager Twitter

Son Excellence Monsieur Boukary SAVADOGO, ambassadeur du Burkina Faso auprès du Royaume d’Arabie Saoudite et Représentant Permanent du Burkina Faso auprès de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), a remis ses Lettres de cabinet à Son Excellence Monsieur Hussein Ibrahim TAHA, Secrétaire Général de l’OCI, ce mardi 13 février 2024, à Djeddah.

La suite après cette publicité

Il s’agit des Lettres de cabinet par lesquelles Son Excellence Monsieur Ibrahim TRAORE, Président de la Transition Chef de l’Etat, accrédite l’ambassadeur Boukary SAVADOGO auprès de l’OCI. À l’issue de la présentation intervenue Ie 07 février 2024 à Djeddah en Arabie Saoudite, les deux personnalités ont passé en revue la coopération entre le Burkina Faso et l’OCI.

L’ambassadeur SAVADOGO et le Secrétaire général se sont félicités de l’excellence de cette coopération, et échangé sur la situation socio-politique au Burkina Faso et dans la région du Sahel.

Ils ont également abordé les questions d’intérêt commun, notamment les voies et moyens de renforcer la coopération entre le Burkina Faso et l’OCI, l’appui de l’organisation aux efforts des autorités burkinabè dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la crise humanitaire, ainsi que le soutien du Burkina Faso aux initiatives de l’OCI et sa contribution aux travaux des organes et instances de cette organisation.

Tout en félicitant l’ambassadeur SAVADOGO pour la présentation de ses Lettres de cabinet, le Secrétaire général de l’OCI qui connait le Burkina Faso pour y avoir séjourné, a rassuré le diplomate burkinabè, quant à sa disponibilité et celle de ses proches collaborateurs, à lui apporter le soutien nécessaire à la pleine réalisation de la mission à lui assignée par les plus hautes autorités burkinabè.

Source : DCRP/MAECR-BE

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite