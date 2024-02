publicite

Lors de son entretien exclusif le lundi 12 février 2024, à Niamey sur les ondes de la Télévision nationale, le Chef d’Etat nigérien, le général de Brigade Abdourahamane Tiani a rassuré concernant la création d’une monnaie unique des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), qu’ils décideront au moment opportun.

« Chaque chose a son temps, nos Etats auraient dû sortir de ce qui était devenu la CEDEAO depuis 1990 pourtant jusqu’à aujourd’hui la majorité numérique des membres continuent à être membres de la communauté », a-t-il dit.

Le Chef de l’Etat Nigérien a souligné que la monnaie c’est un signe de souveraineté, et qu’ils sont engagés dans un processus de recouvrement de leur souveraineté totale. « Nous l’avons dit, il faut ouvrir l’armoire de l’histoire récente des Etats africains, sortir tous les dossiers, les dépoussiérer, les analyser, les évaluer et décider pour l’intérêt de nos peuples », a-t-il estimé tout en insistant qu’il n’est plus question que nos Etats soient la vache à lait de la France.

A Abdourahamane Tiani de relever que « la France nous a spoliés plus de 107 ans, la France doit payer cash les dettes de 65 ans de pillages systématiques de nos ressources et les 42 ans, nous trouverons un échéancier pour qu’on soit quitte avec la France », a-t-il dit.

« La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation, les Etats de l’AES ont des experts et au moment opportun, nous déciderons et nous allons décider insha’Allah », a déclaré le Chef d’Etat nigérien.

Source : Agence d’Information du Burkina (AIB)

