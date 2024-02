Nahouri : La population de Pô mobilisée pour nettoyer le centre médical

publicite

La population de la commune de Pô, province du Nahouri, s’est mobilisée le lundi 12 février 2024, pour une journée de salubrité au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pô. L’initiative émane du chef coutumier de Pô, sa majesté le Pô-Pê, en collaboration avec l’Association Pizono-Zénna de Pô.

La population de la commune de Pô s’est mobilisée ce lundi 12 février 2024, pour une journée de salubrité de grande envergure au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pô. Selon la Majesté le Pô-Pê, initiateur en collaboration avec l’association Pizono Zéna, cette journée de salubrité est une action citoyenne des populations de la commune de Pô.

Il a affirmé qu’il était nécessaire de venir rendre la cour du CMA propre afin de permettre aux agents de santé et aux malades d’être dans un environnement sain.Pour réussir l’activité, plusieurs moyens (tracteurs, tricycles, brouettes, pelles et râteaux) ont été déployés pour donner un nouveau visage à la cour du CMA.

Autorités coutumières et religieuses, Initiatives locales de sécurité, FDS, femmes et jeunes, se sont mobilisés comme un seul homme pour débarrasser la cour du CMA de ses ordures et élaguer les arbres qui s’y trouvent. Sa majesté le Pô-Pê tout en saluant l’adhésion des populations à cette activité, les a invités à rester mobiliser pour d’autres actions similaires.

Le médecin chef du district sanitaire de Pô, Dr Daouda Bamba, a salué la mobilisation, une première, qui a démontré que les populations accordent une attention particulière à la question de l’hygiène et de la santé.

Les organisateurs ont remis du savon aux malades hospitalisés du CMA de Pô.Ils ont également béni les forces combattantes engagées pour la reconquête du territoire national et prié pour un retour de la paix au Burkina Faso.

Source : AIB

