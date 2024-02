Kourittenga : Une association de jeunes soutient le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO

publicite

L’Association des jeunes patriotes pour le développement du Burkina Faso (AJPD BF), a organisé le samedi 10 février 2024 à Pouytenga, une marche-meeting en vue de soutenir le retrait des trois pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) de la CEDEAO.

Des sons des trompettes, des cris de joie des marcheurs, des pancartes qui indiquent que la CEDEAO est barrée, des images des trois présidents de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), un exemple de cercueil de la CEDEAO, accompagnés de musique de soutien à la transition burkinabè, ont fait des tours dans la ville de Pouytenga, le samedi 10 février 2024.

C’est l’appel lancé par l’Association des jeunes patriotes pour le développement du Burkina Faso (AJPD BF). Selon le président de l’AJPD BF, Adama Wobgo, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont pris une décision historique en se retirant de la CEDEAO.

« Nous sommes venus pour leur montrer que nous sommes engagés pour les soutenir. Nous leur demandons de prendre encore des décisions concrètes et historiques comme le retrait de l’AES de la CEDEAO, car ça ne nous arrange pas, c’est la France uniquement que ça arrange. Nos trois présidents ont pris la bonne décision et nous sommes contents. On leur dit merci », a-t-il poursuivi.

Source : AIB

