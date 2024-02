Production industrielle du riz et du blé : Le Premier ministre échange avec les acteurs économiques

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a échangé, le mardi 13 février 2024, avec les acteurs économiques du Burkina Faso, afin de les impliquer davantage dans le projet de production industrielle du riz et du blé.

La suite après cette publicité

Le projet de production industrielle du riz et du blé, initié suite au discours d’orientation et d’engagement patriotique du Premier ministre, Chef du Gouvernement, vise à garantir la sécurité alimentaire au Burkina Faso, à travers la promotion de la production et de la consommation locale. C’est dans cette optique qu’un dîner d’affaires avait été organisé le 10 décembre 2023 par le Premier ministre.

À cette occasion, les acteurs économiques avaient pris l’engagement d’exploiter 10 000 hectares. La rencontre de ce jour avait pour objectif de faire le point des engagements qui ont été pris lors de ce dîner d’affaires.

Ainsi, il s’est agi tout d’abord de voir dans quelle mesure dynamiser les investissements dans l’agro-industrie, afin de renforcer le secteur et d’optimiser la production. Ensuite, de permettre aux acteurs économiques de soulever toutes leurs préoccupations, afin que le Gouvernement puisse les accompagner de manière appropriée en garantissant un développement optimal du secteur agricole.

Enfin, cette réunion visait à informer les acteurs économiques sur le dispositif qui sera mis en place pour suivre et soutenir la démarche qui a été entreprise tout en assurant une mise en œuvre efficace et efficiente du programme de production industrielle du riz et du blé. Au cours de la rencontre, le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm, a souhaité que les opérateurs économiques restent dans l’histoire en commercialisant avec leurs propres marques.

Il les a également invités à être des acteurs économiques persévérants et engagés. « Il ne faut pas être des hommes d’affaires frileux, soyez des hommes d’affaires conquérants », a-t-il exhorté. Par ailleurs, le Premier ministre a rassuré les acteurs économiques par rapport aux préoccupations soulevées. « L’obstacle est matière à action donc il n’y a pas d’obstacle que l’on ne peut surmonter », a-t-il lancé.

Le président du Conseil National du Patronat Burkinabè (CNPB), Idrissa Nassa, a fait savoir, à l’issue de la rencontre, que le monde des affaires est engagé aux côtés du Gouvernement pour la réussite de cette initiative, afin de permettre au pays des Hommes intègres d’atteindre l’autosuffisance alimentaire.

« Nous sommes très satisfaits des réponses que nous avons obtenues du ministère de l’agriculture qui nous a rassurés de la mise à disposition des terres et des conditions nécessaires pour nous permettre de nous lancer dans la production du riz et du blé », a-t-il affirmé. Le Premier ministre avait à ses côtés le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismael Sombié, et le ministre délégué chargé du Budget, Fatoumata Bako/Traoré.

Source : DCRP/Primature

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite