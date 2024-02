Le Professeur Yves Dakouo de l’Université Joseph Ki-Zerbo admis à la retraite

publicite

Le laboratoire langues, discours et pratiques artistiques (LADIPA) de l’université Joseph KI-Zerbo a rendu un hommage, ce jeudi 15 février 2024 à Ouagadougou, au professeur Yves Dakouo du département de Lettres modernes. Un dernier hommage rendu sous le concept « La dernière leçon ».

Collègues, étudiants, amis et connaissances, ont été ce matin à l’université Joseph KI-ZERBO pour rendre hommage au Professeur Yves Dakouo, Enseignant-chercheur au département de Lettres Modernes.

Après 30 ans au service de la recherche scientifique dans les pratiques artistiques, il a reçu les hommages de ses pairs ce 15 février 2024. Une reconnaissance initiée par le laboratoire langues, discours et pratiques artistiques (LADIPA) sous le concept « dernière leçon ».

Ce concept est mis en place par le laboratoire pour permettre aux ayants droit à la retraite de donner leur dernier cours devant des étudiants, amis et collègues. Pour le professeur Sidiki Traoré, enseignant chercheur et directeur des Sciences de lettres et communication à l’école doctorale, cette initiative est une manière de rendre hommage et témoigner une reconnaissance.

« Je retiens du professeur Yves Dakouo, auquel nous rendons hommage aujourd’hui, l’image d’un enseignant très rigoureux, consciencieux, qui fait son travail de la façon la plus méticuleuse. A cela il faut relever son humilité aussi bien dans le monde professionnel que dans la vie active. Et on peut dire que la relève est assurée au regard des enseignants qu’il a formés. Il a été exemplaire durant toute sa carrière », a indiqué le Pr. Sidiki Traoré.

Le Professeur Yves Dakouo a accueilli ces hommages et reconnaissances avec satisfaction et précise que le combat dans la recherche se poursuit pour le bonheur des étudiants et de la nation. « Je suis très fier de toute cette mobilisation derrière moi, et j’exprime ma gratitude à l’égard de mon laboratoire, des collègues et amis et étudiants.

Les principes de la retraite c’est de diminuer les activités pédagogiques et le travail se poursuit à mon niveau, en particulier les écritures fictionnelles, la mise en forme de mes activités de recherche afin de pouvoir mettre à disposition des documents aux étudiants, de mes jeunes collègues », a-t-il exprimé.

En rappel, après une trentaine d’années dans le domaine de la recherche, le Pr. Yves Dakouo a dirigé 54 maitrises, 34 masters, 23 DEA, 26 thèses de doctorat dont 6 en codirection et publié 4 ouvrages.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

