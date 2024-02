Burkina Faso : L’UNFPA et le Grand-Duché de Luxembourg lancent un nouveau projet pour le bonheur des femmes et des jeunes

Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Burkina Faso et avec le soutien financier du Grand-Duché de Luxembourg ont présenté le projet « Développement de la résilience des femmes et des jeunes face aux effets du changement climatique dans le cadre du nexus humanitaire-développement-paix », ce jeudi 15 février 2024 à Ouagadougou.

Le projet « développement de la résilience des femmes et des jeunes face aux effets du changement climatique dans le cadre du nexus humanitaire-développement-paix » a pour objectif principal de renforcer la résilience et la contribution des femmes et des jeunes des zones rurales et semi-urbaines aux économies locales territoriales et leur accès à des revenus décents dans le respect de la préservation et de la protection de l’environnement.

Ce projet entre droite ligne avec le Plan d’Action pour la Stabilisation et le Développement (PA-SD) et il est attendu de ce programme, qui a une durée de 27 mois, 3 principaux résultats. « Il y a le renforcement des capacités organisationnelles.

Techniques et productives des femmes rurales et des jeunes organisés au sein des faîtières ; le renforcement de l’inclusion financière des femmes et des jeunes de la zone d’intervention ; et enfin le renforcement de l’autonomisation économique des femmes et des filles pour la prévention des violences basées sur le genre et leur insertion dans des chaînes de valeurs agriculture durable et gestion de l’environnement », a indiqué Alain Akpadji, coordonnateur résidant des systèmes des nations unies et représentant résident de l’UNFPA au Burkina Faso.

De même, a-t-il ajouté, le projet va prioriser les femmes, les jeunes filles et garçons de 15 à 35 ans des zones rurales et semi-urbaines de 9 provinces répartis dans quatre régions du Burkina Faso à savoir la Boucle du Mouhoun, les Cascades, le Centre-sud et les Hauts-Bassins.

Financé à hauteur de 5 millions d’euros, soit près de 3,3 milliards de francs CFA par le Grand-Duché de Luxembourg, il s’agira en clair pour Roger Baro, ministre en charge de l’environnement, « de renforcer les capacités de ces deniers en terme de moyens de productions, en terme de capacités financières auprès des institutions, en terme de facilité pour l’accès au crédit et surtout en terme de moyens d’existence. Ils pourront mettre des actions concrètes qui vont transformer leurs vies au quotidien pour le bonheur de la nation ».

