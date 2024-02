Financement des projets : Le Premier ministre invite UBA à se lancer dans la conquête de développement

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla a reçu en audience, le jeudi 15 février 2024, une délégation du Groupe United Bank for Africa (UBA), conduite par son Directeur Général, Oliver Alawuba.

La suite après cette publicité

La délégation du Groupe United Bank for Africa (UBA) a dit être venu exprimer tout d’abord ses condoléances au Gouvernement et au peuple burkinabè pour les pertes en vies humaines des combattants tombés sur le terrain de la lutte contre le terrorisme.

Elle a félicité également le Gouvernement pour le travail abattu au niveau de la sécurité, car de l’avis du Directeur Général de UBA, Oliver Alawuba, on constate une amélioration notable dans ce domaine.

« C’est parce que ces conditions de sécurité s’améliorent que notre banque est capable de travailler dans de bonne condition au Burkina Faso », a-t-il ajouté.

Selon lui, UBA a pour mission de soutenir le Gouvernement, à travers le financement des secteurs comme l’agriculture, l’énergie, la construction des routes ou tout autre secteur de l’économie.

« Notre objectif est de voir l’Afrique se développer par les Africains. L’Afrique ne peut pas se développer sans l’inclusion financière », a-t-il martelé.

De ce fait, il a tenu à exprimer l’engagement de UBA aux côtés du Gouvernement pour financer les projets.

Pour le Premier ministre, les banques doivent s’intéresser plus au financement des routes et de l’électricité, car ce sont ces domaines qui peuvent aider à créer de la richesse.

« La production électrique au Burkina est très faible. Quand il y a l’électricité dans un endroit immédiatement, il y a des emplois qui se créent. Sans énergie électrique, le travail est au point mort. Mais si l’économie est booster, l’argent circule et les banques en profitent aussi. Le développement des routes et de l’électricité permet d’acheminer la production des campagnes vers les villes et par ricochet peut aider à créer de la richesse », a-t-il fait comprendre.

Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla a dit attendre de UBA des propositions concrètes, car il estime que l’Afrique de l’Ouest est un vaste terrain à conquérir.

« Ce que nous voulons, ce sont des banques de développement. Nous voulons construire notre pays. Si l’économie se développe, ce sont les banques qui se développent car les gens iront déposer leurs argents. Donc, nous voulons des structures qui créent des richesses et c’est à vous de monter des projets dans ce sens et nous allons apprécier », a-t-il-souhaité.

Le Chef du Gouvernement a souligné que nous sommes entre Africains, donc il serait bon de se soutenir car « il n’y a pas de raison que certains soit riche et d’autres croupissent dans la misère pour faute de financement ».

« Il faudrait partager les richesses avec les autres pays car l’Afrique de l’Ouest est un vaste terrain à conquérir. Il y a une disparité de développement. Les pays riches devraient aider les pays pauvres parce que nous sommes entre nous Africains. Les Africains ont une gestion artisanale de leurs richesses, ils gardent cela pour eux seulement, pourtant si vous aidez les autres, vos héritiers en profiteront. Souvent il faut accepter perdre pour gagner. S’il y a un développement harmonieux de cet espace nous pourrons conquérir le monde », a-t-il conseillé.

C’est dans ce sens que le Premier ministre a martelé que UBA, a les moyens de sortir de son carcan traditionnel pour se lancer dans la conquête de développement.

« Vous avez les moyens d’investir dans ce pays afin de laisser votre empreinte pour la postérité », a-t-il indiqué.

Il a conclu en affirmant qu’il ne faut pas avoir l’argent pour soi seulement, pour lui, il faudrait créer des choses qui vont rester après soi.

Source : Primature

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite