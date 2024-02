CAN 2023 : L’unique arbitre burkinabè est rentré avec une médaille d’or

publicite

L’arbitre burkinabè Seydou Tiama qui a participé à la finale de la coupe d’Afrique des nations 2023, a présenté sa médaille d’or ce vendredi 16 février 2024, au stade municipal Issoufou Joseph Conombo. C’était lors de la remise des médailles FIFA au corps arbitral burkinabè.

Le 11 du Burkina Faso n’a pas fait long feu à la CAN Côte d’Ivoire 2023. Mais le corps arbitral lui s’est bien illustré à cette édition. Celui qui a représenté le drapeau national au sifflet, Seydou Tiama, est rentré avec une médaille d’or au pays. Seydou Tiama était à la CAN comme arbitre réserve. Il était le 5ème arbitre de la finale de l’édition.

Cette médaille est le fruit d’un travail de longue haleine doublé de chance, selon l’heureux élu. « Cette CAN je l’ai vécue avec effervescence. C’était un challenge pour moi parce que c’était une nouvelle expérience. Dieu merci, nous l’avons réussie. Il y a des CAN où nous avons participé et cette fois-ci nous avons eu la chance de revenir avec une médaille et c’est tout ce qu’un athlète puisse souhaiter », s’est-il réjoui.

Cette médaille, c’est après des participations arrêtées à des stages également avancés notamment la demi-finale. « Le message pour mes collègues, c’est de dire que nous connaissons désormais le chemin pour parvenir au haut sommet. Nous devons tous nous engager à travailler avec acharnement pour qu’à la CAN prochaine nous puissions plus être représentés », a souhaité l’arbitre burkinabè.

