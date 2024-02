Burkina Faso : L’Association Ma Patrie d’Abord (AMAPAD) vient renforcer le rang des soutiens de IB

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le cercle des Wayiyan, ces soutiens affichés de la transition et du Capitaine Ibrahim Traoré (IB), s’élargit avec le lancement d’un nouveau Mouvement dénommé Association Ma Patrie d’Abord (AMAPAD), le dimanche 25 février 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Dans la soirée du dimanche 25 février 2024 dans l’arrondissement 09 de Ouagadougou, des habitants de Kamboinsé ont porté sur les fonts baptismaux l’Association Ma Patrie d’Abord (AMAPAD) avec en toile de fond, soutenir le Capitaine Ibrahim Traoré et la transition en cours au Burkina Faso.

Ces militants sortis nombreux pour assister à la présentation officielle de AMAPAD disent ne pas vouloir rester en marge de l’histoire. « Il était temps. Tous les Burkinabè se devaient de se lever comme un seul homme. Dieu merci, nous avons eu un leader éclairé, intègre qui veut réellement se battre pour ce pays.

C’est un devoir pour nous de l’accompagner. Nous étions dans le sommeil et quelqu’un (Ie Capitaine Ibrahim Traoré, ndlr) est venu nous réveiller. Le minimum que nous puissions faire, c’est de l’accompagner parce qu’il y va de la survie de toute la nation burkinabè », a lancé Dramane Soré, secrétaire général de l’Association Ma Patrie d’Abord (AMAPAD).

Dans un paysage burkinabè saturé par une multitude d’organisations de la société civile, l’AMAPAD compte faire autrement. Ce n’est d’ailleurs pas une association de trop, selon Dramane Soré. L’AMAPAD entend jurer par l’action. « Nous allons chauffer les esprits. Nous allons emmener les Burkinabè à se remettre en cause et à travailler parce que le Burkina Faso est pour tous ses filles et fils.

C’est pour cette raison que nous avons créé cette association pour faire comprendre à tous les Burkinabè que nous sommes chez nous. Nous n’avons nulle part pour aller. Il n’y a pas de raison qu’on ait peur. On préfère mourir et être enterrés sur la terre du Burkina Faso que d’aller être esclave sur un autre territoire », clame-t-il.

Tout est urgent, l’association entend élaborer un chronogramme d’activités pour définir les actions à mener. « Nous avons entre autres l’ambition de revenir à la terre. Notre activité phare de cette année va consister à contribuer à donner du travail à tous les jeunes à travers l’agriculture », souligne le secrétaire général de l’AMAPAD.

L’AMAPAD est née et reconnue depuis le 23 septembre 2023. Elle a été présentée officiellement le 25 février 2024 à Ouagadougou. Son objectif principal est de promouvoir le civisme et le patriotisme au sein de la population.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite