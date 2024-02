Le bureau des élèves et étudiants de l’Alliance des États du Sahel et de la Guinée Conakry s’engagent à accompagner la vision des trois chefs d’État

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE, a rencontré ce lundi 26 février 2024, le bureau des élèves et étudiants de l’Alliance des États du Sahel et de la Guinée Conakry.

La suite après cette publicité

Conduite par monsieur Maouloune HASSAN, Secrétaire général du bureau, la délégation des jeunes de l’espace de l’AES et de la Guinée Conakry est venue exprimer au chef de la diplomatie burkinabè, la volonté des élèves et étudiants de s’aligner derrière la vision éclairée des trois chefs d’État de l’Alliance des États du Sahel. A travers leur structure, les jeunes disent vouloir contribuer progressivement au renforcement des relations existantes, entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger.

« La voie a été déjà tracée par les chefs d’États ; il revient à nous les jeunes du système scolaire et supérieur de porter haut le flambeau de cette nouvelle vision commune de nos États, à travers le renforcement de nos systèmes d’enseignement, afin qu’on puisse relever les différents défis qui sont les nôtres », a indiqué le Secrétaire général du comité directeur.

SEM le ministre Karamoko Jean Marie TRAORE, tout comme la ministre déléguée chargée de la Coopération régionale, madame Stella Eldine KABRE/KABORE, a salué cette initiative des jeunes, qui permettra de révéler le vrai sahel et rompre ainsi avec la présentation faite à tort de cet espace comme étant un espace à problèmes.

« Vous êtes l’avenir de l’AES, et en cela vous devez faire comprendre au reste du monde que cet espace a des ressources composées d’abord de ces Hommes ; vous devez assurer la relève et vous devez faire mieux et faire plus ; travaillez dans un environnement inclusif, et partagez les bonnes expériences pour gagner en légitimité auprès des autres jeunes et des plus petits, tout en faisant passer la vision de l’AES », dira SEM Karamoko Jean Marie TRAORE en termes de conseils à la délégation des jeunes.

Il a rassuré la délégation de sa disponibilité et de celle de ses collaborateurs, à accompagner les initiatives qui seront développées par la structure des élèves et étudiants de l’AES.

Source : DCRP/ MAECR-BE

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite