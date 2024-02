Santé de la mère et de l’enfant au Burkina Faso : Les résultats du projet de recherche MISAME 3 dévoilés

Les résultats du projet de recherche sur les « Micronutriments, santé de la mère et de l’enfant-MISAME 3 » ont été révélés, ce lundi 26 février 2024, à Ouagadougou, à l’occasion d’un atelier de dissémination, dont l’ouverture a été présidée par Joseph Soubéiga, Directeur général (DG) de la santé et de l’hygiène publique, représentant le Secrétaire général (SG) du ministère de la santé et de l’hygiène publique.

En termes de résultats les plus saillants du projet de recherche sur les « Micronutriments, santé de la mère et de l’enfant-MISAME 3 », Laeticia Toé, Médecin nutritionniste, membre de l’équipe ayant mené la recherche, a fait noter la contribution dans la diminution de la prévalence du faible poids des naissances, dans l’augmentation du poids même des naissances de manière continue et dans la prolongation de la durée de la grossesse (diminution du nombre de prématurés).

L’une des recommandations formulées, a-t-elle également fait savoir, c’est de faire une étude d’efficacité programmatique afin d’aller vers une politique nutritionnelle utilisant les produits locaux.

Cette étude, a-t-elle poursuivi, précède d’un constat. « Nous avons constaté que le faible poids de naissance est encore élevé dans notre pays, la prévalence en est toujours élevée ; la prévalence de retard de croissance intra-utérin l’est également. C’est dans ce contexte que nous avons essayé de trouver des moyens pour solutionner ces conditions en apportant une supplémentation aux femmes enceintes », a-t-elle indiqué.

Le choix du lieu de l’étude, menée dans le district sanitaire de Houndé de juillet 2018 à septembre 2022, n’est pas fortuit à en croire la nutritionniste. « Houndé, parce que c’est un district sanitaire où la prévalence du retard de croissance intra-utérin est très élevé ; la prévalence du faible poids de naissance était de 16% au niveau de ce district sanitaire de Houndé et de 14% au niveau national », a dit dame Toé, ajoutant l’accessibilité du district comme second élément justificatif.

Pour Judith Tapsoba, de la Direction de la nutrition, service prévention et promotion des bonnes pratiques pour l’alimentation du ministère de la santé et de l’hygiène publique, l’étude vient à point nommée.

« Nous nous réjouissons de cette étude. Cette étude vient à point nommée en ce sens que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a adopté de nouvelles recommandations pour appuyer l’alimentation nutritive des femmes enceintes et allaitantes.

Cette alimentation nutritive doit se baser sur les denrées locales », a-t-elle expliqué. Dr Lieven Huybregts, investigateur principal, de l’Université de Gand en Belgique, un des partenaires de l’étude, a dit sa satisfaction vis-à-vis de l’étude et des résultats.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Encadré : Laeticia Toé, Médecin nutritionniste, est revenue sur la série de projets de recherche sur les « Micronutriments, santé de la mère et de l’enfant-MISAME 3 ». « MISAME 3, parce que c’est la 3e itération de ce genre d’étude que nous faisons. Nous avons mené une étude similaire, MISAME 1, dans le district sanitaire de Houndé de 2004 à 2006. Cette étude a consisté à donner aux femmes enceintes du fer acide folique en comparaison avec un composé de multiples micronutriments. Cette étude a également eu comme effet d’augmenter le poids des naissances. Après cela, nous avons fait une deuxième itération où nous avons comparé cette fois-ci le composé de multiples micronutriments à une formulation alimentaire à base de lipides et de pâtes d’arachide et de soja que nous avons fabriqués sur place avec l’aide d’un groupement de femmes de Houndé. Cette étude a abouti à une augmentation de la taille de naissance chez l’enfant. Au niveau international, les résultats, pour ces supplémentations, n’étaient pas assez concluants pour impulser un changement des politiques nutritionnelles. Nous avons donc fait la 3e itération de cette étude, MISAME 3 », a rappelé Laeticia Toé. TSPZ Burkina 24

