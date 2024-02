Direction générale des impôts (DGI) : La 5ème direction des moyennes entreprises officiellement ouverte

publicite

La Direction générale des impôts (DGI) a ouvert sa 5ème Direction des moyennes entreprises du Centre (DME-C5), ce lundi 26 février 2024. Cette nouvelle structure de recouvrement a pour objectif de mobiliser 43 milliards de Francs CFA pour cette année 2024, chez le contribuable dont le chiffre d’affaires est situé entre 500 millions à 1 milliard de Francs CFA.

Une 5ème Direction des Moyennes Entreprises du Centre a ouvert ses portes ce lundi 26 février 2024 à Ouagadougou. Elle a été ouverte dans le but de rapprocher les contribuables des services des impôts et en vue d’une meilleure mobilisation des recettes fiscales au profit du budget de l’Etat et des collectivités territoriales.

Située au secteur 24 de Ouagadougou, précisément en face du SIAO, cette nouvelle direction a pour tâche de s’occuper des clients dont leur chiffre d’affaires est situé entre 500 millions et 1 milliard, selon la directrice générale des impôts, Eliane Djiguemdé/Ouédraogo.

« La direction générale des impôts s’est engagée dans une dynamique de segmentation du contribuable. C’est ainsi que nous avons pensé qu’il était plus adéquat de segmenter d’avantage les moyennes entreprises en isolant le petit groupe homogène qui partage les mêmes réalités au regard de l’évolution économique.

On a donc décidé de regrouper au sein de la direction des moyennes entreprises du centre numéro 5 les contribuables qui ont un chiffre d’affaires compris entre 500 millions et un milliard pour une meilleure prise en charge », a affirmé la directrice générale.

Contrairement aux 26 milliards récoltés l’année précédente, il est attendu de cette nouvelle direction une contribution de 60% des recettes dans cette année en cours soit 43 milliards de Francs CFA. Un objectif qui est jouable, à écouter Mayel Dabiré, directeur des moyennes entreprises du centre 5.

« Les services qui seront spécifiquement délivrés, ça sera les attestations, des quitus pour leur prouver qu’ils sont à jour de leur civisme fiscal. Il y a aussi le bureau d’enregistrement des marchés publics. L’objectif même c’est de rendre le service de façon spontanée.

On s’inscrit dans la modernisation. Pour les 43 milliards, le pari est tenable. Il faut qu’on change de paradigme dans l’approche du contribuable. Il faut que nous changeons de discours pour voir comment on peut accompagner le pays », a promis le directeur du nouveau centre.

La Direction générale des impôts (DGI) a opté depuis 2004 d’organiser la gestion des contribuables par segment. Ainsi et progressivement, la Direction des grandes entreprises et les Directions des moyennes entreprises ont été mises en place. A ce jour, on compte désormais 5 directions de moyennes entreprises.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

