Le 3X3, le nouveau défi de la Fédération burkinabè de basketball (FEBBA)

La saison sportive du championnat national de basketball a été lancée le samedi 24 février 2024 à la maison des jeunes et de la culture de Ouagadougou (MJCO). Pour marquer le début de la saison, la Fédération burkinabè de basketball (FEBBA) a organisé un tournoi de trois contre trois, en plus de concours de dunk et de tirs à trois points, dans les catégories hommes et dames.

Un tournoi de trois contre trois pour commencer la saison. Les activités sportives au niveau de la Fédération burkinabè de basketball (FEBBA) ont démarré. Elle a décidé d’ouvrir la saison par un des tournois de trois contre trois en hommes et en dame en plus de concours de dunk et de tirs à trois.

Chez les filles, l’équipe Authentik a dominé Magic girls sur le score de 21 à 14, dans ce tournoi qui se joue en 10 minutes avec une possession de 12 secondes par équipe. Chez les hommes, Adinike, championne en titre au trois contre trois, a facilement battu Young King par 22 à 09. Fadida Sanogo a été élue MVP de la compétition chez les dames, tandis que Jean Bernard Ouédraogo a reçu le même titre chez les hommes.

Stef et Fadima, MVPs

L’équipe du Burkina Faso au trois contre trois, qui représente également l’équipe nationale U23, prépare les Jeux africains 2023 à Accra dans cette discipline. Ce tournoi était donc une occasion de se jauger. L’équipe est composée de Lévis Karl Bacye, Abdoul Samire Ouattara, Ibrahim Fayçal Sawadogo, Khalil Sawadogo, Auxence Fredy Somda, Ezechias Zagré, et entraînée par Steph Paré.

Au concours du tir à trois points, Stef Paré a remporté le trophée chez les hommes, et Fadiam Sanogo chez les dames. Karim Tapsoba a gagné le concours de dunk. Fadima Sanogo a reçu son trophée de MVP d’un tournoi sous-régional disputé à Lomé, où elle a inscrit 39 points. À ce tournoi, Adinike avait pris la troisième place.

Le président de la FEBBA, Souleymane Yaméogo, dit Yamsoul, a promis une bonne saison du championnat national. Il a rappelé que la FEBBA compte plus de 2000 licenciés répartis en 34 clubs, et que quatre régions ont été érigées en districts. Cette année, la FEBBA a fait le choix de miser sur le 3X3, une discipline olympique.

Se frotter aux équipes africaines

« Nous avons décidé de démarrer le championnat avec le 3X3, d’autant que le Burkina est engagé aux Jeux africains dans cette discipline (…) J’espère que cette fois à Accra nous allons engranger des points au niveau de la FIBA », a affirmé Souleymane Yaméogo.

Il a ajouté que la FEBBA souhaite être plus présente aux compétitions africaines et internationales, et qu’elle a prévu un programme pour cet objectif en collaboration avec le ministère en charge des sports. « Après trois années d’affilée de compétition, il est temps qu’on se frotte aux joutes africaines », a-t-il conclu.

En plus du 3X3 qui participe aux compétitions africaines, la FEBBA envisage une participation à l’Afrobasket avec la catégorie séniore ou les U23. Mais, l’idée est de mettre l’accent sur la relève.

