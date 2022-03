Basketball au Burkina : De jeunes entraîneurs et des joueurs émergents mis à niveau

0 Partages Partager Twitter

Des entraîneurs et des jeunes joueurs élites ont bénéficié de l’appui technique d’experts de Fédération internationale de basketball (FIBA) dans le cadre du programme FIBA national youth camp. Le but visé par les formateurs est d’aider les entraîneurs à mettre en place des programmes de formation pour les jeunes et des camps de basket.

Le basketball burkinabè veut repartir de l’avant. Pour cela, la fédération burkinabè de basketball (FEBBA) est consciente qu’il faille mettre l’accent sur la formation. Dans ce sens, elle a bénéficié d’un camp de formation avec la Fédération internationale de basketball (FIBA) du 22 au 26 mars 2022. Ce camp dénommé FIBA national youth camp s’est déroulé en deux phases; avec 20 entraîneurs qui ont pris part à un stage du 21 au 23 mars avec des cours théoriques et pratiques.

La deuxième phase a concerné 30 jeunes élites âgés entre 14 et 18 ans. Ce camp avait été reporté à deux reprises. Selon l’expert FIBA, le Marocain Naoufal Uariachi, l’objectif était de travailler avec les entraîneurs pour mieux organiser leur méthode de travail.

« Il y avait de l’enthousiasme, le sérieux, l’engagement des entraîneurs, des joueurs et de la fédération. (…) Parlant du développement, il y a des choses à améliorer et je suis sûr que cela ne peut qu’aboutir à une grande amélioration. Les joueurs en ont très bien profité. Tout ce dont a besoin, c’est qu’ils appliquent ce qu’ils ont appris en match pour un meilleur futur du basket burkinabè », espère l’expert de FIBA.

Inès Kafandjibo Rebecca Tangari est la seule fille de ce camp chez les entraîneurs. Elle dit retenir des leçons de cette formation : « Ce camp nous permet de savoir comment coacher les enfants, leur apprendre à mieux jouer au basket. Et comme le camp portait sur le développement des jeunes talents, cela va leur apporter un plus parce qu’ils deviennent de meilleurs joueurs ». En plus, cela a permis aux différents entraîneurs de pouvoir se remettre en cause et s’améliorer dans le championnat du Burkina.

« Quel que soit ce qui se passe sur le terrain, que le joueur ne joue pas bien et qu’il n’a pas compris un exercice, c’est toujours de ma faute. Je dois travailler à ce qu’il assimile mieux, qu’il puisse appliquer ce que je lui montre pour devenir un grand joueur », explique Inès.

Pour le président de la FEBBA, Souleymane Yaméogo dit Yamsoul, ce camp entre dans les objectifs que l’association qu’il gère s’est fixée. « Ce camp a été initié parce que nous avons mesuré l’importance de ce camp que nous avons insisté pour qu’il ait lieu.

Nous avons eu deux années et demie de léthargie et c’est toute une génération qui est sacrifiée. Donc, nous mettons l’accent sur la relève. Et la relève, ce sont ces enfants pour qu’à court, moyen terme ils puissent défendre les couleurs du Burkina sur l’échiquier africain », a souligné Souleymane Yaméogo.

Ce camp entre dans le cadre du programme de développement de la FIBA selon laquelle « on ne peut pas arriver au haut niveau, si on ne fait pas de travail à la base », selon Michael Anthony Mamenet. Il assure qu’un travail de suivi et d’accompagnement doit être fait.

Le directeur général des sports Rasmané Ouédraogo a salué la tenue de ce camp qui permet de faire la promotion du basketball burkinabè. Il espère que toutes les autres disciplines vont également mettre l’accent sur la relève.

