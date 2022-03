0 Partages Partager Twitter

Sur le boulevard de l’insurrection (ex boulevard France-Afrique) plus précisément au niveau du feu tricolore se trouvant en face de l’hôtel Palace, un fait particulier attire l’attention des usagers de cette route. Une des voies les plus empruntées de la capitale burkinabè ! En effet, un dispositif du feu tricolore détaché du poteau est déposé sur un gros cailloux au bord de la route. Le fait le plus remarquant est que ce dispositif est toujours en train de fonctionner normalement. Il n’est pas en panne…

Le boulevard de l’insurrection est sans doute une des routes les plus empruntées de Ouagadougou, la capitale burkinabè. Car presque tous les habitants des quartiers Nagrin, Tengandogo, les villages périphériques, c’est leur route.

Ce n’est pas tout ! C’est aussi la route empruntée par les délégations étrangères pour se rendre au palais présidentiel ou dans un des hôtels à Ouaga 2000.

Mais depuis samedi 26 mars 2022, il y a un fait inhabituel qui retient l’attention des usagers de cette voie. Nous l’avons remarqué le weekend passé alors que nous rentrions du service.

Une partie du feu tricolore s’est détachée du poteau et même déposée sur un gros cailloux au bord de la route. Et depuis samedi jusqu’ici aucune disposition n’a été prise pour replacer ce dispositif.

Ce lundi 28 mars 2022, il est presque 17 heures, alors que nous revenons du service, à notre grand étonnement ce dispositif est toujours déposé sur ce cailloux, plus de 48 heures après. Les causes ne sont pas élucidées, c’est ce que disent des agents de la police sur place ainsi que des riverains.

Curieux ! Nous descendons de notre engin et nous nous informons auprès des éléments de la police nationale qui régulent la circulation au niveau de cette zone, ils disent ne pas être au courant de ce qui s’est passé.

Personne ne sait ce qui s’est passé

Pour leur chef d’équipe, c’est difficile qu’ils puissent nous dire quoi que ce soit, car ils n’étaient pas là au moment des faits. Ils ont constaté la même chose ce matin quand ils sont arrivés sur les lieux. Pas de commentaire à faire pour eux.

«C’est difficile de vous dire exactement ce qui s’est passé monsieur, ce n’est pas aujourd’hui que cela s’est reproduit. Nous sommes venus trouver ça comme ça, comme c’est la rotation qu’on fait au niveau de nos services, nous n’étions pas là au moment des faits. C’est ce qu’on vous peut dire», nous dit-il.

Toujours en voulant savoir davantage ce qui s’est réellement passé, nous partons nous informer auprès d’un jeune riverain de la route assis un peu devant nous. Lui également dit ne pas savoir ce qui est arrivé à cette infrastructure. Néanmoins, il affirme avoir constaté les faits depuis le samedi matin mais jusqu’à présent, il n’a aucune information sur l’incident.

Nous poursuivons notre petite « enquête ». Nous croisons un autre qui vend ses articles au bord de la voie. Lui, à son tour nous dit nous dit qu’il ne savait même que le dispositif n’est plus collé au poteau. Nous venons de le mettre au parfum des choses. «Vous savez que c’est maintenant que je me rends compte que le feu n’est pas à sa place ? », rétorque-t-il.

Une des routes, les plus importantes de la capitale

Mais qu’est-ce qui a pu arriver à cette infrastructure ? Pourquoi ce dispositif n’est plus à sa place ? Et pourquoi depuis plus de 48 heures, il n’est pas remis à sa place ? Des questions qui taraudent l’esprit !

Willy SAGBE

Burkina24

Écouter l’article