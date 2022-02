Basket : Les petites catégories pour relancer le championnat national 2022

0 Partages Partager Twitter

C’est parti pour la saison 2021-2022 du championnat national de basketball. Deux matchs ont marqué l’ouverture de la saison le samedi 19 février 2022.

Il y avait de l’ambiance sur le plateau omnisport de la maison des jeunes et de la culture de Ouagadougou (MJCO). A la faveur de l’ouverture de la saison 2021-2022 du championnat national de basketball, les jeunes pousses du basketball burkinabè étaient réunies pour le démarrage.

Le premier match a opposé les minimes de l’AS Douanes à ceux de New Generation basketball (NGB). Une rencontre déséquilibrée en une équipe de l’AS Douanes plus aguerrie et celle des filles de NGB visiblement en apprentissage.

Cependant, celles-ci n’ont pas boudé leur plaisir en montrant de la bonne volonté. « Ce soir, nous sommes venus donner du plaisir aux enfants de porter le maillot. Celles qu’on a formées l’année passée sont passées en catégorie cadette désormais. Je voulais qu’elles jouent pour savoir qu’avant de venir à un match, il faut s’entraîner. Je pense que le message est passé », a expliqué Sylvestre Kokou Atsongblé l’entraîneur de NGB.

Travailler à l’entraînement

C’est ainsi un match à sens unique auquel l’on a assisté pendant les quarts temps de 8 minutes chacun. L’AS Douanes s’est imposée avec facilité (18-0).

« C’est le travail aussi qui paie. J’ai pris les filles depuis novembre. Je pense que c’est la régularité aux entraînements qui a donné ce résultat. Aucune ne manque à l’entraînement. Cela nous donne le courage de travailler », s’est réjoui Hervé Yaméogo le coach des équipes filles de l’AS Douanes. Selon lui, l’objectif de cette saison est de remporter le titre.

La deuxième opposition chez les cadets garçons a montré une affiche plus attrayante et démontré qu’il y a de l’espoir pour le basketball burkinabè en pleine relance. Cette deuxième rencontre entre les moins de 17 ans de l’AS SONABHY et celle de Ouaga basketball club (OBC)…