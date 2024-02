« Autour du Conte » : Bilan d’un projet enrichissant, selon ses initiateurs

publicite

L’association la Maison de la Parole a organisé une conférence de presse pour évaluer le projet « Autour du Conte » le lundi 26 février 2024 à Bobo-Dioulasso. Les organisateurs se réjouissent « d’un bilan satisfaisant » qu’ils aimeraient vulgariser avec le soutien de leurs partenaires.



Après l’exécution de son projet « Autour du conte« , c’est le récit d’un « bilan satisfaisant » que l’association « La maison de la parole » a partagé avec la presse. Le projet a commencé en juillet 2023 avec pour mission d’offrir des sessions des formations pratiques à 48 jeunes issus de quatre localités de la région des Hauts-Bassins.

Formation Multidisciplinaire



Abdoulaye Ouattara, Administrateur de l’association La maison de la parole et Co-conférencier du jour, a rappelé que la formation était riche de plusieurs disciplines artistiques, marketing et techniques. Entre autres « la création de spectacles, le développement de l’expression artistique, l’initiation a la réalisation de capsules vidéo avec un téléphone et la promotion des œuvres artistiques sur les réseaux sociaux « .

En plus de cette phase d’apprentissage, la participation au projet a permis aux bénéficiaires de développer des compétences en matière de transmission de savoirs à d’autres jeunes. « Dans la ville de Bobo-Dioulasso ce sont huit créateurs de spectacles qui ont participé au projet. Ils ont à leur tour organisé des sessions de restitution à l’endroit de dix jeunes de leurs communautés respectives« , précise Abdoulaye Ouattara.



Équipement et participation communautaire

Les localités bénéficiaires du projet ont reçu une dotation de matériel comprenant des bancs, des projecteurs LED et des systèmes de sonorisation. « Autour du conte » leur a aussi offert un passeport pour leur participation à la grande session de restitution de la cérémonie de clôture du Festival International de conte Yeleen tenu en décembre 2023 à Bobo-Dioulasso.

Résilience

Dans la mise en œuvre de « Autour du conte », les organisateurs ont surmonté des difficultés. Notamment, celles liées à la survenue de la pandémie de la fièvre de la dengue. Pour preuve, en lieu et place de 40 participants initialement prévus, ils ont dû entamer l’aventure avec une cohorte de 39 recrus.

Malgré les difficultés sus-citées, Abdoulaye Ouattara se réjouit de la réussite du projet et salue l’accompagnement du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) et de l’Union Européenne qui a accordé un financement de plus de 8 millions à travers son Programme d’appui aux industries créatives et à la gouvernance culturelle pour la région des Hauts-Bassins. La maison de la parole espère encore un soutien supplémentaire pour capitaliser les bénéfices du projet.

Désaltérer les Burkinabè au « Puits de Roodgo »

« Autour du conte s’est terminé en apothéose par la création d’une œuvre commune intitulée « Le puits de Roodgo. C’est une source vivante qui encourage à l’engagement communautaire. En ces périodes difficiles, nous aimerions compter sur l’accompagnement du FDCT pour vulgariser cette œuvre afin de renforcer le patriotisme des burkinabé », conclut-il.

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso

