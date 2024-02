Organisation de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire : 293 acteurs décorés

293 personnes impliquées dans l’organisation de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) ont été honorées par l’État de Côte d’Ivoire qui les a décorées, le mercredi 28 février 2024, à la Primature à Abidjan-Plateau.

Présidée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, cette cérémonie de décoration a enregistré la présence du Grand chancelier de l’Ordre national, Ally Coulibaly, de plusieurs membres du gouvernement, de ministres-gouverneurs et du président du Comité d’organisation de la CAN (COCAN), Albert François Amichia.

15 récipiendaires ont été faits Commandeurs dans l’Ordre du Mérite national, dont le ministre Jacques Konan Assahoré, responsable de la Commission finances du COCAN et le directeur de cabinet du Premier Ministre, Karim Traoré.

Les quatre membres du groupe Magic système ont été faits Officiers dans le même Ordre, quand neuf autres personnalités ont été élevées au rang de Chevaliers. Des insignes ont été également remis à 41 autres personnes dans l’Ordre du Mérite ivoirien, dont une faite Commandeur et les 40 autres, Chevaliers.

237 autres récipiendaires ont été décorés dans l’Ordre du Mérite sportif. Au nombre de ceux-ci, le chorégraphe Georges Momboye élevé au grade de Commandeur, quant aux artistes chanteurs Josée, Serge Beynaud, Roseliyne Layo, Yodé et Siro, Didi B, Tam Sir et laTeam Paya, Révolution Zouglou ont été faits Chevaliers.

En leurs noms, Narcisse Kacou Yao, directeur central de l’Équipement et des Travaux de CI-Énergie a dit la gratitude et la reconnaissance des 293 bénéficiaires au Chef de l’État et au Premier Ministre.

Le Premier Ministre a adressé des remerciements du Chef de l’État qui a donné les moyens et des installations de meilleures qualités afin d’organiser cette CAN. Il a aussi adressé ses félicitations au président du COCAN, François Albert Amichia, et à toute l’équipe pour leur dévouement à la réussite de l’organisation de la compétition.

Le Chef du gouvernement n’a pas manqué de remercier et de féliciter la population ivoirienne pour son soutien indéfectible à l’équipe nationale. « Les Ivoiriens sont des hommes et des femmes formidables. Si on pouvait tous les décorer, on l’aurait fait. Cette cérémonie de décoration est celle de tous les Ivoiriens », a-t-il dit.

Source : Primature de la Côte d’Ivoire

