Reconquête territoriale : L’acquisition de matériels opérationnels et stratégiques fait partie des importants acquis enregistrés (Ministre)

La revue annuelle du Cadre Sectoriel de Dialogue Défense – Sécurité (CSD- DS) du Ministère en charge de l’Administration territoriale se tient à Ouagadougou ce jeudi 29 février 2024. Ce tremplin de concertations qui regroupe 8 ministères du Burkina Faso entend faire le bilan des activités de 2023 afin de dégager des perspectives pour les années à venir.

Ce cadre de concertation s’inscrit dans le dispositif de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du référentiel national du développement. Il est d’ailleurs une tribune offerte pour apprécier l’état de réalisation des actions passées afin de tirer les enseignements nécessaires pour mieux affiner la programmation des interventions, selon le ministre en charge de la décentralisation Émile Zerbo.

C’est pourquoi à l’heure du bilan, le ministre a noté « d’importants acquis engrangés » notamment sur le front de la lutte contre le terrorisme avec un taux d’exécution physique de 84%.

«Je note que d’importants acquis ont été enregistrés à travers notamment le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité ; l’acquisition de matériels opérationnels et stratégiques ; le renforcement des effectifs et la formation continue des personnels de sécurité ; la réponse à la crise humanitaire et la promotion des initiatives de cohésion sociale et du vivre-ensemble», a souligné le ministre.

Courant cette même année les données affichent quelques difficultés, selon le directeur général des études et des statistiques, Toussaint Dipama. Il s’est agi entre autres des difficultés de financement, le non déblocage de certaines ressources pour mener à bien certaines actions.

« Les défis donc, c’est de poursuivre le renforcement des capacités des forces de défense pour libérer le territoire national. Il s’agira également de poursuivre les initiatives de cohésion pour aboutir effectivement à une réconciliation nationale», a-t-il promis.

Le ministre est d’ailleurs allé plus loin en terme de perspectives en déclarant : « Gagner le pari de la paix et de la sécurité est plus que jamais une priorité pour le gouvernement et l’année 2024 s’annonce inéluctablement comme celle de l’espoir, espoir de la reconquête totale du territoire national. Les efforts vont donc se poursuivre pour permettre aux Forces de défense et de sécurité (FDS), aux volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de bénéficier des conditions nécessaires pour mieux faire face aux défis sécuritaires».

Le CSD-DS est un cadre qui regroupe 08 ministères. Il s’agit des ministères en charge de la sécurité, de la défense, de la justice, de l’action sociale, de l’énergie, de l’environnement, des finances et des affaires étrangères.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

