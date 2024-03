Nouveau foyer de grippe aviaire apparu le 1er mars 2024 à Ouagadougou (Communiqué)

publicite

Le ministre de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques invite les acteurs de la filière avicole et l’ensemble de la population à signaler tout cas de mortalité massive d’oiseaux domestiques et sauvages aux services compétents.

