Première édition de la « Bourse Ibriga » : Les lauréats sont connus

publicite

0 Partages Partager Twitter

La première édition du prix de la reconnaissance des valeurs de feu Dr Luc Marius Ibriga, dénommé « Bourse Ibriga » a connu son apothéose ce samedi 9 mars 2024, à l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou. Trois lauréats ont été sanctionnés d’une bourse pour non seulement leur travail mais également pour les valeurs similaires au professeur qu’ils incarnent.

La suite après cette publicité

Né le 27 septembre 1956 et décédé le 25 décembre 2022 à Ouagadougou, Luc Marius Ibriga a été une figure emblématique de la sphère juridique burkinabè. Ses anciens élèves et étudiants veulent lui rendre hommage en le célébrant à travers une bourse dénommée « Bourse Ibriga». Une façon pour eux de célébrer l’excellence au niveau des étudiants mais aussi faire perdurer les valeurs de l’illustre disparu.

Pour cette première édition, ce sont des étudiants de droit qui ont été ciblés. Après plusieurs étapes dont des présélections et des entretiens avec les candidats, trois étudiants ont été récompensés. L’objectif ici, selon l’initiateur, Salamane Yaméogo, est de traduire leur reconnaissance envers le professeur mais aussi rappeler aux jeunes la nécessité de cultiver les valeurs de cet important professeur d’université qui a autrefois occupé des postes au sein de l’Etat.

« J’ai lancé cette bourse de 300 000 F CFA parce que le professeur m’a beaucoup aidé pour que je parte au Canada pour mes études et je n’ai pas eu l’occasion de le revoir jusqu’à ce qu’il parte. C’est une reconnaissance pour ce qu’il a fait dans ma vie et ce qu’il a fait pour la jeunesse. Nous voulons par là honorer sa mémoire et perpétuer ses valeurs avec la jeunesse », a indiqué Salamane Yaméogo.

Cette cérémonie s’est tenue sous le regard des proches de l’illustre disparu notamment son épouse Justine Ibriga. « Ce sont des sentiments de joie et de fierté qui m’animent. Pour la petite histoire, il y a eu certains de ces étudiants qui ont baptisé leur enfant Luc soit Marius. Il y a eu ceux aussi qui l’ont pris comme témoin de mariage. Ce que je vais vous demander, c’est d’essayer d’aller plus loin que le professeur. Vous pouvez le faire et ce n’est pas difficile de le faire», a exhorté la veuve du regretté, Justine Ibriga.

En guise de symbole de l’argent que le promoteur a reçu de Luc Ibriga pour ses études, le premier lauréat a reçu une somme de 300 000 F CFA. Un honneur pour le lauréat, à l’écouter vanter le mérite du sieur. «Nous avons eu l’honneur de recevoir ses enseignements. Nous avons trouvé en lui une valeur d’humilité dont il nécessite d’en parler.

On se rappelle qu’il ne se gênait pas de l’état de sa voiture avec laquelle il venait nous enseigner. Car, il nous disait que nous n’avions pas besoin d’une voiture de luxe lorsqu’on aspire à gérer des affaires de l’Etat ou à la gestion de la chose publique », a témoigné Franck Konditamdé, le premier lauréat de cette initiative.

Le deuxième candidat Siriki Sanon est reparti avec une somme de 125 000 F CFA. Le troisième Amos Tientougou a reçu la somme de 75 000f. Ils ont d’ailleurs tous vanter le mérite du professeur tout en promettant essayer de suivre ses pas.

Décédé le 25 décembre 2022, l’ancien contrôleur général d’Etat, Luc Marius Ibriga, a été inhumé, à son domicile situé au secteur 6 de Tenkodogo. L’enseignant de droit notamment à l’Université Thomas Sankara, avait été admis à la retraite en 2021. Il était un fervent lutteur contre la corruption et militait pour la promotion des droits humains au Burkina Faso.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite