Burkina Faso : Rendez-vous en mai 2024 pour le retour du relevé mensuel (ONEA)

L’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA), face aux Hommes de médias, le jeudi 14 mars 2024 à Ouagadougou, a fait savoir les actions entreprises afin de faire face à la période de canicule et son intention de revenir au relevé mensuel.

L’une des missions essentielles de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA), assurer la production et la distribution de l’eau potable pour les besoins urbains et industriels en milieu urbain. Fort de cette mission, et en cette période de canicule ou de forte consommation, la nationale de l’eau et de l’assainissement dit faire face à des contraintes, qui n’annihilent cependant pas totalement ses efforts consentis pour remplir sa mission.

Cette rencontre avec les Hommes de médias, des dires de Blaise Djiguemde, Secrétaire général (SG) de l’ONEA, vise à partager avec eux et les consommateurs les grands chantiers en cours et le processus de retour au relevé mensuel. Mais avant, il a énuméré certaines causes de la non-disponibilité de l’eau 24h/24 dans les 59 localités couvertes à travers le territoire national.

« En ce qui concerne les causes de la non-disponibilité de l’eau 24h/24, elles sont essentiellement dues aux capacités de production et de distribution insuffisantes, à l’insuffisance de la ressource en eau dans certains centres due au contexte hydrogéologique défavorable, à la démographie et l’urbanisation galopantes, à l’instabilité de la fourniture d’énergie électrique, à la réalisation des divers travaux d’urbanisation occasionnant de multiples casses sur le réseau, etc. », a cité le SG de l’ONEA.

Actions entreprises

Face à ces difficultés, les actions entreprises par l’ONEA vont du renforcement des capacités de production à la distribution alternée ou la distribution d’eau par camions citernes. « D’abord le renforcement des capacités de production à travers la réalisation et le raccordement de nouveaux forages ;

Ensuite, le renforcement de la distribution à travers des maillages des réseaux de distribution pour faciliter la desserte de certaines zones défavorables. Enfin, la mise en œuvre de solutions d’urgence telles que la distribution alternée ou la distribution d’eau par camions citernes dans certaines localités », a indiqué Blaise Djiguemde.

L’ONEA, a-t-il aussi informé, entend, en termes de perspectives de renforcement de la production et de la distribution, augmenter les capacités de pompage des stations de Ouagadougou, de Koudougou, de Dori, de Kaya, de Bobo-Dioulasso, de Fada… le raccordement de forages dans les localités d’intervention de l’ONEA et des extensions et renforcement des réseaux de distribution…

Vers le retour au relevé mensuel

La conférence de presse a également été l’occasion pour l’ONEA de porter à la connaissance de l’opinion nationale sa volonté de revenir au relevé mensuel dont le processus devrait être opéré à partir de mars 2024. « Au mois de mars 2024, tous les clients recevront 2 factures correspondant à des consommations antérieures compte tenu du relevé bimestriel. Au mois d’avril 2024, tous les abonnés recevront une facture.

Cependant, une moitié des abonnés qui devraient recevoir les factures de janvier et février 2024 soit 2 factures, recevront la facture de février 2024 avec le report du montant de la facture de janvier 2024 dans la colonne des impayés. Des facilités de paiement (moratoires, levée des pénalités de retard de paiement) seront accordées pour les factures de janvier 2024 reportées dans le portefeuille des impayés.

Au mois de mai 2024, tous les abonnés seront relevés et facturés selon le relevé mensuel. Tous les abonnés recevront leur facture du mois de mars 2024 et les consommations du mois d’avril 2024 seront relevées », a expliqué Blaise Djiguemde, notamment sur la distribution des factures.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

